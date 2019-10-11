Bir haftada o kiloları vermek mümkün! İşte ayran detoksu tarifi

Ayran vücudumuz için çok önemli olan A, C, D, E, K vitaminlerini içermektedir. Ayrıca B6 ve B12 vitaminleri açısından da zengindir. Vücudumuz için hayati önem taşıyan birçok mineral ayranda bulunmaktadır.

1 – Kas, kemik, sinir, sindirim ve bağışıklık sistemini korur.

2 – Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılar, kemik erimesi riskini azaltır.

3 – Tansiyonu kontrol altına alır.

4 – Mide asitlerini düzenler. Gastrit ve ülser hastaları için doğal bir tedavi yöntemidir.

5 – Kolesterole iyi gelir.

AYRAN DETOKSU (AYRAN DİYETİ) NEDİR?

Ayran detoksu, 1 hafta boyunca yapılan bir diyettir. Ayran detoksu yapan kişi 1 hafta boyunca normalde tüketeceğinden daha fazla ayran tüketir. 1 haftanın sonunda 5 – 7 kilo arasında kilo kaybı sağlar.

Ayran diyetinden daha çok verim alabilmek için yağsız yoğurt tercih edilmelidir. Ev yapımı yoğurtla yapılan ayranla ise maksimum verime ulaşılır. Günde en az 2 litre su tüketimi gereklidir.

AYRAN DETOKSU NASIL YAPILIR?

1. GÜN

Sabah:

3 bardak ayran veya 2 bardak ayran + 1 tabak yeşillik

Öğlen

3 bardak ayran veya 2 bardak ayran + 2 adet yeşil elma

Akşam

2 bardak ayran + 1 porsiyon ızgara ya da haşlanmış tavuk

2. GÜN

Sabah

3 bardak ayran veya

2 bardak ayran + 1 kase yulaf lapası + 3 adet ceviz (ceviz yerine 1 adet meyve de olabilir)

Öğlen

2 bardak ayran + 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği

Akşam

1 bardak ayran + meyve (meyve yerine 1 porsiyon ızgara da tüketilebilir.)

3. GÜN

Sabah

2 bardak ayran veya 1 bardak ayran + yulaf lapası

Öğlen

2 bardak ayran + 1 kase haşlanmış brokoli

Akşam

1 bardak ayran + sınırsız sebze (çiğ veya tuzsuz haşlanmış) (sebze yerine 1 porsiyon ızgara et de tüketilebilir.)

4. GÜN

Sabah

2 bardak ayran (yanında 1 adet haşlanmış patates veya 1 kase haşlanmış ıspanak tüketilebilir.)

Öğlen

2 bardak ayran (yanında 2 adet haşlanmış patates de tüketilebilir.)

Akşam

1 bardak ayran + yağsız ve tuzsuz patlamış mısır (sınırsız) veya (Patlamış mısır yerine 1 tabak az yağlı pilav veya 1 tabak az yağlı makarna da tüketilebilir.)

5. GÜN

Sabah

2 bardak ayran (yanında 1 kase yulaf lapası ve 1 adet ceviz de tüketilebilir.)

Öğlen

2 bardak ayran (tercihen 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği de tüketilebilir.)

Akşam

1 bardak ayran + ızgara tavuk + 1 adet maden suyu

6. GÜN

Sabah

2 bardak ayran (yanında tercihen 2 adet haşlanmış patates veya 3 adet salatalık tüketilebilir.)

Öğlen

2 bardak ayran (tercihe göre yanında 1 porsiyon az yağlı pilav veya haşlanmış sebze olabilir.)

Akşam

1 bardak ayran + 1 kase meyve salatası veya

1 bardak ayran + 1 dilim reçelli ekmek

7. GÜN

Sabah

2 bardak ayran + 1 dilim kızarmış ekmek (ekmek yerine 1 kase salata da olabilir.)

Öğlen

1 bardak ayran + 1 porsiyon az yağlı pilav + 2 adet salatalık

Akşam

2 bardak ayran + haşlanmış et + 1 kase salata

AYRAN DİYETİNİN ZARARLARI

Ayran detoksu kişiden kişiye değişen yan etkiler gösterebilir. Günlük hayatta ayran tüketimi bünyeye zarar vermez; fakat 3 öğün sürekli ayran tüketimi vücudun dengesini bozabilir. Vücutta şok etkisi yaratıp ani kan şekeri düşüşüne neden olabilir.

Ayrıca aşırı ayran tüketimi laktik asit oluşumunu arttıracağından, aşırı yorgun ve halsiz hissetmenize neden olur. Bunun yanı sıra ayran vücutta emilimi azaltacağından, demir eksikliği anemisine neden olabilir. Bu nedenle herhangi bir diyeti, doktorunuza danışmadan yapmayınız.