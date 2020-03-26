Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4716
  • 7,0926
  • 318.91
  • 89365.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Bir fincan karanfil çayı ile gelen şifa! İşte karanfilin faydaları

Bir fincan karanfil çayı ile gelen şifa! İşte karanfilin faydaları

Bir fincan karanfil çayı ile gelen şifa! İşte karanfilin faydaları

Karanfilin faydaları merak ediliyor. Peki, hem güzel kokan hem de sağlığa faydalı olan karanfilden nasıl faydalanılır? Karanfil neye iyi gelir? Karanfil, gribe iyi gelmekle birlikte virüslere karşı koruyor. Bir fincan karanfil çayının faydalarını ve karanfil çayının tarifini haberimizde bulabilirsiniz.

Hem kokusuyla hem lezzetiyle mutfakların baş tacı olan karanfilin faydaları merak ediliyor. Çayı da yapılan karanfil soğuk algınlığına iyi geliyor ve virüslere karşı koruyor. Bir fincan karanfil çayının faydaları saymakla bitmiyor. İşte baş ağrınıza iyi gelecek karanfil çayının tarifi...

KARANFİL ÇAYI TARİFİ

Bitkisel tedavi uzmanlarının önerdiği bu çayı hazırlamak için öncelikle aktardan alacağınız karanfili seçerken tırnağınızla bastırarak yağ oranına bakmalısınız. Bir fincan başına bir tatlı kaşığı gelecek şekilde karanfilleri baharat değirmeninde ya da havanda öğütün. Tamamen toz haline gelmemelidir. Bir fincan çay için bir fincan kaynamış suyu karanfilin üzerine ekleyip kaynatın. 10 dakika kaynatmanız yeterlidir.

KARANFİLİN FAYDALARI

Uyku problemine iyi gelir

Ağız kokusunu giderir

Gribe iyi gelir

Baş ağrısını giderir

Diş ağrısına iyi gelir


Hint polisi, yasağa uymayanlara şiddet uygulamaya başladı

Hint polisi, yasağa uymayanlara şiddet uygulamaya başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Önlükleri tükenen sağlık personeli çöp poşeti giydi

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüse karşı bor hamlesi