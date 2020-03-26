Bir fincan karanfil çayı ile gelen şifa! İşte karanfilin faydaları
Karanfilin faydaları merak ediliyor. Peki, hem güzel kokan hem de sağlığa faydalı olan karanfilden nasıl faydalanılır? Karanfil neye iyi gelir? Karanfil, gribe iyi gelmekle birlikte virüslere karşı koruyor. Bir fincan karanfil çayının faydalarını ve karanfil çayının tarifini haberimizde bulabilirsiniz.
Hem kokusuyla hem lezzetiyle mutfakların baş tacı olan karanfilin faydaları merak ediliyor. Çayı da yapılan karanfil soğuk algınlığına iyi geliyor ve virüslere karşı koruyor. Bir fincan karanfil çayının faydaları saymakla bitmiyor. İşte baş ağrınıza iyi gelecek karanfil çayının tarifi...
KARANFİL ÇAYI TARİFİ
Bitkisel tedavi uzmanlarının önerdiği bu çayı hazırlamak için öncelikle aktardan alacağınız karanfili seçerken tırnağınızla bastırarak yağ oranına bakmalısınız. Bir fincan başına bir tatlı kaşığı gelecek şekilde karanfilleri baharat değirmeninde ya da havanda öğütün. Tamamen toz haline gelmemelidir. Bir fincan çay için bir fincan kaynamış suyu karanfilin üzerine ekleyip kaynatın. 10 dakika kaynatmanız yeterlidir.
KARANFİLİN FAYDALARI
Uyku problemine iyi gelir
Ağız kokusunu giderir
Gribe iyi gelir
Baş ağrısını giderir
Diş ağrısına iyi gelir