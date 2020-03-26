Bir fincan karanfil çayı ile gelen şifa! İşte karanfilin faydaları

Hem kokusuyla hem lezzetiyle mutfakların baş tacı olan karanfilin faydaları merak ediliyor. Çayı da yapılan karanfil soğuk algınlığına iyi geliyor ve virüslere karşı koruyor. Bir fincan karanfil çayının faydaları saymakla bitmiyor. İşte baş ağrınıza iyi gelecek karanfil çayının tarifi...

KARANFİL ÇAYI TARİFİ

Bitkisel tedavi uzmanlarının önerdiği bu çayı hazırlamak için öncelikle aktardan alacağınız karanfili seçerken tırnağınızla bastırarak yağ oranına bakmalısınız. Bir fincan başına bir tatlı kaşığı gelecek şekilde karanfilleri baharat değirmeninde ya da havanda öğütün. Tamamen toz haline gelmemelidir. Bir fincan çay için bir fincan kaynamış suyu karanfilin üzerine ekleyip kaynatın. 10 dakika kaynatmanız yeterlidir.

KARANFİLİN FAYDALARI

Uyku problemine iyi gelir

Ağız kokusunu giderir

Gribe iyi gelir

Baş ağrısını giderir

Diş ağrısına iyi gelir