Bingöl'ün gözde yöresel yemeği sırının tarifi
Yöresel yemek tarifleri merak ediliyor. Bingöl yöresine ait Sırın yemeğinin tarifi araştırılıyor. Peki, sırrın yemeği nasıl yapılır? İşte sofranıza farklılık katacak Bingöl'ün gözde yemeği Sırrının yapılışı ve malzemeleri…
Sofralara renk katan yöresel yemek tarifleri merak ediliyor. Farklı akşam yemeği menüsü araştıranlar yöresel yemek olan Bingöl’ün gözde yemeği sırının tarifi merak ediliyor. İşte yufka ve yoğurttan yapılan sırın yemeğinin yapılışı ve malzemeleri…
MALZEMELER
Yufka ekmek
Yoğurt
Sarımsak
Tuz ve tereyağı
YAPILIŞI
Pişirilip hazırlanan yufkalar 4-5 cm. dürülür. Dürülen yufkalar hamur tahtası üzerinde 4-5 cm. aralıklarla kesilir. Kesilen parçalar dik gelecek şekilde yan yana sıkı sıkıya dizilir. Dövülen sarımsak yoğurda katılarak sarımsaklı yoğurt işlemi yapılır. Sarımsaklı yoğurt dizilen ekmeğin üstüne dökülür. Daha sonra üzerine kızartılmış tereyağı ilave edilerek yemek servise hazır hale gelir.
Afiyet olsun…