Bingöl'ün gözde yöresel yemeği sırının tarifi

Sofralara renk katan yöresel yemek tarifleri merak ediliyor. Farklı akşam yemeği menüsü araştıranlar yöresel yemek olan Bingöl’ün gözde yemeği sırının tarifi merak ediliyor. İşte yufka ve yoğurttan yapılan sırın yemeğinin yapılışı ve malzemeleri…

MALZEMELER



Yufka ekmek

Yoğurt

Sarımsak

Tuz ve tereyağı

YAPILIŞI

Pişirilip hazırlanan yufkalar 4-5 cm. dürülür. Dürülen yufkalar hamur tahtası üzerinde 4-5 cm. aralıklarla kesilir. Kesilen parçalar dik gelecek şekilde yan yana sıkı sıkıya dizilir. Dövülen sarımsak yoğurda katılarak sarımsaklı yoğurt işlemi yapılır. Sarımsaklı yoğurt dizilen ekmeğin üstüne dökülür. Daha sonra üzerine kızartılmış tereyağı ilave edilerek yemek servise hazır hale gelir.

Afiyet olsun…