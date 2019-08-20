Ebeveynlerin bebekleri için taşıdığı endişe: Bıngıldak!

BINGILDAĞIN GÖREVİ

Bıngıldak en temelinde, bebeğin kafatasında bulunan, henüz sertleşmemiş kemiklerden oluşan bir noktadır. Ufak dokunmalarla zarar görmesi pek de mümkün değildir ama sert darbeler alırsa beyin dokusuna zarar verilebilir. Tam sert bir kafa doğum esnasında oldukça büyük problemlere yol açabilir. Bıngıldak, bebeğin doğum yolunda uygun bir şekilde ilerleyebilmesine yarar ve oluşabilecek boyun ve kafa zararlarının önüne geçilmesini sağlar. Bunların sonucunda da hem anne hem bebek için doğumun daha kolay gerçekleşmesinde büyük rol oynar.

Bebeklerin beyin gelişimlerinin hızlı ama kemik gelişimlerinin yavaş olması, kafada beyinin barınabileceği fazladan bir alan ihtiyacını doğurur. Bıngıldak da işte tam bu ihtiyacın karşılanmasını sağlar. Bıngıldağın esnek yapısı sayesinde beyin hız kesmeden büyür ve bu büyüme olması gereken sınırlara geldiğinde bıngıldak ortadan kaybolur ve yerini kafatasına bırakır.

BINGILDAĞIN YAPISI VE KAPANMASI

Bıngıldak 6 bölgeden meydana gelir ve ön bıngıldak bunların arasında en önemli olanıdır. Bu bölgenin özenle korunması gerekir. Bebek 2 yaşına gelene kadar ön bıngıldak kapanır. En arka tarafta bulunan bıngıldak ise bebek 6. ayına girene kadar muhtemelen kapanmış olacaktır. Bıngıldağı bebeğin alnından kafasına doğru biraz daha basınçla dokunduğunuzda oldukça kolay bir şekilde hissedebilirsiniz. Kemik doku ve bıngıldak arasında büyük bir yumuşaklık farkı vardır. Bu nedenle ikisini birbirinden rahatlıkla ayırt edebilirsiniz.

Bıngıldağın olması gereken süreden daha erken kapanması durumunda mutlaka doktorunuza danışmalısınız çünkü erken bıngıldak kapanması bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bıngıldağın inmiş olması su yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir, çok şişmesi ise beyin bölgesinde oluşan herhangi bir probleme işaret olabilir. İshal ve kusma gibi vücutta su kaybına sebep olan durumlarda bıngıldakta çöküntü görülebilir. Nefes alıp verme veya ağlama durumlarında bıngıldağın şişmesi gayet normaldir.