BİM kaçta kapanıyor? BİM açılış ve kapanış saatleri

“Bim kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?” sorularının cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüsten dolayı BİM'in açılış saatleri merak ediliyor. Uygun fiyatlarla hizmet veren BİM ürün çeşitliliği açısından vatandaşlar tarafından diğer marketlere göre daha fazla tercih edilmektedir. Günümüzde hemen hemen her köşede, her sokakta bulunması da kolay ulaşım konusunda BİM’in tercih edilmesinin sebeplerinden biridir. BİM market zincirlerinin açılış ve kapanış saatleri hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…



BİM marketleri BİM Aktüel ürünleriyle de alıcıya hitap ediyor ve fiyat performans açısından avantajlı ürünleri vatandaşla buluşturuyor. BİM’in kendi ürettiği ürünler de bulunmaktadır. Diğer markalara göre uygun fiyatlarda olduğundan oldukça talep görmektedir. İşte BİM açılış ve kapanış saatleri….

BİM Açılış Kapanış Saati

Açılış saati: 10:00

Kapanış saati: 20:00