Bilinseydi hayatta olabilirlerdi! Heimlich Manevrası nasıl yapılır?

Peş peşe gelen şırıngalı çikolata ölümlerinin ardından gözler yine hayat kurtaran Heimlich Manevrasına çevrildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı Bonart marka şırınga çikolatanın kapağını açmaya çalışırken kapağın soluk borusuna kaçması üzerine hayatını kaybetti. Aynı acı haber bugün de Diyarbakır'daki 7 yaşındaki Umut Bilgi'den geldi. Ambalaj kapağının boğazına kaçan Umut, fenalaşarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

BUGÜN HAYATTA OLABİLİRLERDİ

İki çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolata ve benzeri ürünlerin piyasadan toplatılması gerektiği düşünülürken, öte yandan bu çocukların yanında, Heimlich Manevrası bilen birileri olsaydı bugün hayatta olabilirlerdi.

Benzeri olayların tekrar yaşanmaması için hayat kurtaran ilk yardım uygulamalarından biri olan Heimlich Manevrasını herkesin bilmesi gerekiyor.

KONUŞAMIYOR VE ELLERİNİZİ BOĞAZINA GÖTÜRÜYORSA...

ÇOCUKLARDA HEIMLICH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanması durumunda kişide tam tıkanma meydana gelebileceğini söyleyen Kağıthane Kızılay İlk Yardım Merkezi İlk Yardım Eğitmeni Gizem Şenlikoğlu, tam tıkanmanın bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde aynı belirtiyle karşımıza çıktığını söyledi.

Tam tıkanma olduğunda;

* Kişi öksüremez,

* Nefes alamaz,

* Öksüremez,

* Ellerini boğazına götürür,

* Hava yolu tamamen tıkalıdır ve rengi morarmıştır.

Bu durumda yapılması gereken şey Heimlich Manevrasıdır.

Çocuğun nefes alamadığını düşündüğünüz an acilen 112’yi aratmalı ya da aramalısınız.

BEBEKLERDE HEIMLICH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Bebeklerde Heimlich Manevrası yetişkinlerde ve çocuklarda uygulanan manevradan farklıdır. Bebek yüzü yere bakacak şekilde kola yatırılmalı. Bebeğin kafası vücudundan biraz daha aşağıda tutularak, iki kürek kemiğinin aşağıdan yukarıya 5 kez süpürür tarzda vurulmalı. Eğer cisim çıkmazsa bebek ters çevrilip göbek deliği ile iman tahtası arasına orta parmak ve yüzük parmağı birleştirilerek 5 kez baskı uygulanmalı.

Habertürk