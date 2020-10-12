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  • Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Çocuklarımızın panik atağı olmaması için 'ölçülü' olalım
12 Ekim 2020 Pazartesi 16:35 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Çocuklarımızın panik atağı olmaması için 'ölçülü' olalım

Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: Çocuklarımızın panik atağı olmaması için 'ölçülü' olalım
DHA

Okulların açılmasıyla velilerde temizlik hassasiyeti iyice arttı. Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, velileri obsesif kompulsif bozukluğu/panik atağı konusunda uyardı.

Öğrencilerin kademeli okula başlamasıyla velilerde temizlik tedirginliği de arttı. Peki, temizlik konusunda ölçü ne olmalı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, öğrencilerin maske üzerine siperlik takmasına ilişkin, "Çocuklarımızın obsesif kompulsif bozukluğu/panik atağı olmaması için lütfen 'ölçülü' olalım." dedi.

DHA'nın sosyal medyada yer alan açıklamalardan aktardığı bilgiye göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan, velileri temizlikte ölçülü olma konusunda uyararak şunları söyledi:

"Anaokulu öğrencilerine maske üstüne siperlik nedir? Çok temiz, çok titiz (!) olmaya çalışan okullarımız, veli ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızın obsesif kompulsif bozukluğu/panik atağı olmaması için lütfen 'ölçülü' olalım. Esas olan maske ve mesafe, gerektikçe de el hijyeni." 

Tedbirlere uymamanın da, tedbirleri abartmanın da ölçüsüzlük olduğunu belirten Tufan, "Tedbirleri abartanlar, sürdürülebilir olmadığından bir süre sonra uyumsuzluğu tetikliyorlar. Üç maske üstüne siperlikle dolaşan bir süre sonra hepsini de çıkartıyor. Hastalık ağır; ama önlemler basit; maske-mesafe-hijyen." ifadelerini kullandı.

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