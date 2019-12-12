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  3. Bilim insanlarından şaşırtan araştırma! Yaşlanma nasıl gerçekleşiyor?

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma! Yaşlanma nasıl gerçekleşiyor?

Bilim insanlarından şaşırtan araştırma! Yaşlanma nasıl gerçekleşiyor"

Bilim insanları yaşlılığın gerçekleşme etaplarını araştırdı. Yaşlılığa giden yolu 3 etap olarak belirleyen bilim insanları bu konuda çok merak edilen detayları paylaştı. Haberimizin devamında yaşlanmanın nasıl gerçekleştiğini bulabilirsiniz.

Nature Medicine sitesinde yayımlanan habere göre Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, insanlardaki yaşlanmanın üç etap halinde ilerlediğini tespit etti. Habere göre uzmanlar, yaşları 18 ile 95 arasında değişen 4 bin 263 kişinin kan plazmasındaki proteinleri analiz etti ve yapılarında, deneklerin yaşlarına bağlı olarak doğrusal olmayan değişiklikler saptadı. Araştırmayı derinleştiren bilimciler, plazma proteinlerindeki başlıca değişimlerin göreceli olarak 34, 60 ve 78 yaşlarında olmak üzere üç etap halinde meydana geldiği sonucuna vardı. Araştırma ile elde edilen sonuçların ileri yaşa bağlı hastalıklarla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesini sağlayacağı ifade ediliyor.


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