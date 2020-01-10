Bilim insanları açıkladı! İnsan hayatını 10 yıl uzatmak mümkün

Harvard Üniversitesi ve Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşları 50 olan ve hiçbir hastalığı olmayan yüz binden fazla kişinin verilerini analiz etti.

Bu kişilerin durumu 20 yıl boyunca yakından takip edildi ve kimlerde, hangi yaşta kalp-damar hastalığı, kanser veya tip 2 diyabetin meydana geldiği ve bu insanların ne kadar yaşadığı kaydedildi.

Uzmanlar, sigara içmek, orta dozda (kadınlar için 175 mililitre şarap ve 375 mililitre bira, erkekler için 350 mililitre şarap ve 750 mililitre bira) alkol tüketmek, sağlıksız beslenme, düşük fiziksel aktivite ve aşırı kilo gibi beş temel risk faktörü belirledi.

Bu beş faktör üzerinden, 50 yaşındaki insanın kaç “sağlıklı yıl” bekleyebileceği ortaya çıkarıldı.

Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sigara ve alkolün tamamen kesilmesi ve normal kiloyu korumak gibi 4-5 yararlı alışkanlığı olan kadınların ortalama 84.4 yıl, bu alışkanlığa sahip olmayan kadınlar da ortalama 73.7 yıl yaşadığı ifade edildi. Erkeklerde bu göstergenin sırasıyla 81.1 ve 73.5 olduğu belirtildi.