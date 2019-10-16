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  3. Bilim dünyası bu molekülü konuşuyor! Kanseri ortadan kaldıracak

Bilim dünyası bu molekülü konuşuyor! Kanseri ortadan kaldıracak

Bilim dünyası bu molekülü konuşuyor! Kanseri ortadan kaldıracak

Bilim insanlarının ürettiği son teknoloji kansere yönelik çaresizliğin önüne geçeceğe benziyor. Kanser oluşumunda metastaz (nüks) riskini azaltacak hatta ortadan kaldıracak bir molekül üretildi. Haberimizin devamında kanserin nüks riskini ortadan kaldıracak bu molekülün detaylarını bulabilirsiniz.

Bilim insanları, kanserle savaşan bağışıklık sistemini güçlendiren ve metastazı da önleyen bir molekül üretti.
Yale Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen bir terapi, farelerde tümörleri küçültmek veya öldürmek için bağışıklık hücrelerini uyardı. Araştırmacılar, terapinin tek başına veya kanser immünoterapileriyle kombinasyon halinde etkili olduğunu da duyurdu. Akiko Iwasaki ve Anna Pyle liderliğindeki araştırma ekibi, SLR14 molekülünü farelerdeki tümörlere enjekte etti ve güçlenen T hücreleri kanseri tahrip etti.

İNSANLI DENEY YOLDA

Çalışmanın sonucunda katı tümörlerde SLR tedavisinin, metastatik kanserin büyümesini engelleyebileceği de görüldü. Bir sonraki adımın insan denemeleri olduğu belirtildi.

 

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