Bilgisayarda ve telefonda üslü sayılar nasıl yazılır?

Bilgisayarda ya da telefonda üslü sayıları yazmak uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde ihtiyaç duyulan bir durumdur. Bunun için bilgisayarda üslü sayı yazmanın kurallarının bilinmesi gerekir. Klavyede üslü sayılar yazmak için Alt tuşu önemlidir. Üslü sayıların yazımında Alt tuşuna basılarak sağ taraftaki NumberPad kısmından bazı rakamlar tuşlanır. Bunun üzerine üslü sayılara ulaşılabilir. Detaylar haberimizde...



BİLGİSAYARDA ÜSLÜ SAYILAR NASIL YAZILIR?

Boşluk tuşunun solundaki "Alt" tuşuna basılı tutarak sağdaki NumberPad rakam tuşlarında 0185 yazarsanız tuşları bıraktığınızda ¹ harfi, 0178 yazarsanız tuşları bıraktığınızda ² işareti, 0179 yazarsanız tuşları bıraktığınız ³ işareti çıkar. Diğer üslü sayılar aşağıda mevcuttur.

İhtiyaç duymadıklarınızı sildikten sonra butona basarak bu yazımı bilgisayarın hafızasına alabilirsiniz. Sonra istediğiniz yerde Ctrl+V tuşlarına basarak bu ifadeyi yapıştırabilirsiniz Bu yöntemi Word gibi ofis programlarında da uygulayabilirsiniz.

TELEFONDA ÜSLÜ SAYILAR NASIL YAZILIR?

Mobil telefonda ise metnin belli bir yerine basılı tuttuğunuzda "yapıştır" seçeneği çıkacaktır. Ctrl+V için boşluk tuşunun üç yanındaki Ctrl tuşuna basılı tutmanız ve aynı anda V'ye basmanız yeterli olacaktır.