Biberon seçerken tehlike saçan özelliklere dikkat!

Biberon alırken nelere dikkat edilmeli? Biberon nasıl seçilmeli? gibi soruların cevabı aileler tarafından araştırılıyor. Bebeklerin beslenmesinde kullanılan biberonlar, içerdiği bisfenol A (BPA) ve ftalat maddeleri nedeniyle tehlike saçıyor. Uzmanlar, bu maddelerin uzun süreli kullanımı sonrasında çocuklarda erken ergenlik, obezite, nörogelişimsel problemler, ilerleyen yaşlarda doğurganlığı azaltıcı etki ve bağışıklık sistem eksikliğine yol açabileceğini söylüyor.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, biberon kullanımını önermediğini fakat kullanım gerekliyse bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Plastik biberon seçerken güvenli kodlu olmasına ve 'BPA, ftalat içermez' yazısının bulunmasına dikkat edilmeli." dedi.

İÇERDİKLERİ MADDELERE DİKKAT!

Anneler tarafından bebeklerin mama ve süt içmesi için oldukça sık kullanılan bazı plastik biberonlar, içerdikleri bisfenol A (BPA) ve ftalat maddeleri nedeniyle tehlike yaratıyor.

Uzmanlar, bu maddeleri içeren plastik biberonların uzun süreli kullanımı sonucunda çocuklarda erken ergenlik, obezite, nörogelişimsel problemler, ilerleyen yaşlarda doğurganlığı azaltıcı etki ve bağışıklık sistem eksikliği gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Anneleri, BPA ve ftalat içeren plastik biberonlardan uzak durmaları konusunda uyaran Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Plastik biberon seçerken güvenli kodlu olmasına ve 'BPA, ftalat içermez' yazısının bulunmasına dikkat edilmeli. Plastik biberonların çizilmesi sonucu mikrop barındırma ihtimali arttığı için, biberonların sık sık yenileriyle değiştirilmesinde fayda var. Biberonların altında plastik kodunun kaç numarayla temsil edildiğini bulabilirsiniz. Plastik kodu 3,6 ve 7 olanlar tehlikelidir. Onun haricindeki 1,3,5 gibi sayılar güvenlidir. Onları tercih edebilirsiniz."

"BPA'DAN KAÇINMALIYIZ"

Plastik ürünlerdeki zararlı maddelerden bahseden Dr. Astarcıoğlu, "Yıllar ilerledikçe, bazı hastalıkların artığını görüyoruz. Bunun sebebi, bazı katkı maddelerinin bulunduğu plastiklerin hayatımıza çok fazla girmiş olması. Paketli ve işlenmiş ürünler kullanılıyor. Plastik ürünler mikrodalgada kullanılıyor. Bazı güvenli ve güvensiz plastik kodları var. Bu kodlar ürünlerin üzerinde yazıyor. Temel olarak kaçınmamız gereken maddelerden birisi bisfenol A dediğimiz madde. Genel olarak endokrin bozucu fonksiyonu var. Bu, tüm hormonların dengesiz çalışmasına neden olabilir. Özellikle bebeklerin emzirilmesinde kullanılan plastik biberonlar, uzun vadede erken ergenlik, obezite, nörogelişimsel problemler, ilerleyen yaşlarda doğurganlığı azaltıcı etki ve bağışıklık sistem eksikliğine yol açabilir. Aynı zamanda plastik biberonlarda bulunan ftalatlar da zararlıdır. Kalp hastalıklarına ve obeziteye yatkınlık yaratır." diye konuştu.

"EVDE CAM BİBERON KULLANIN"

Çocuk doktorlarının anne sütünü teşvik ettiğini söyleyen Astarcıoğlu, biberonla ilgili şunları söyledi: