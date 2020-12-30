Biberiye ve marul doğum sonrası saç dökülmesine birebir

Hamilelik sonrasında saç dökülmesi problemiyle karşılaşan anneler çareyi şifalı bitkilerde arıyor. Özellikle bu süreçte ilaç ya da kimyasal içeren bir bakım ürünü kullanamayan anneler için şifalı bitkileri öneren uzmanlar, saç dökülmesine karşı iyi gelen bitkiler hakkında bilgi verdi.



Uzmanlar, “Hamilelik sırasında hormonların yükselmesiyle ilk başlarda artmış gibi görünen saç yoğunluğu, hormonların dengelenmesiyle başlamasıyla azalmaya başlar. Hamilelik sonrasında yaşanacak uykusuzluk ve stres de bu durumu daha fazla tetikler. Doğum sonrası yaklaşık 2 yıl sürebilen saç dökülmesi kadınların kâbusu haline gelir.” diyor ve bitkisel olarak şu yöntemleri öneriyor:

1. BİBERİYE

Biberiye dalları saç dökülmesi tedavisinde kullanılmıştır. Bir tutam biberiye yaprağını kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Daha sonra suyunu süzdürün ve her gün saçlarınızı durulamak için kullanın. Kalan su 3 gün buzdolabında muhafaza edilebilir. Dökülen saçları geri getirmeye ilaveten, biberiye suyu doğal bir saç kremi olarak uygulanabilir.

2. ZEYTİNYAĞI VE HİNDİSTAN CEVİZİ

Kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerini canlandırmak için zeytinyağı veya hindistancevizi yağıyla saç derisine masaj yapın. Saçları duruladıktan sonra ılık suyla masaj yapmak, saç dökülmesini engeller ve saçların daha hızlı uzamasını sağlar.

3. SARDUNYA YAPRAKLARI

Kokulu sardunya yapraklarını sıcak suya atın ve yaklaşık yarım saat, yapraklar beyazlaşana kadar bekleyin. Sardunya suyunu daha sonra bir kap içine süzdürün ve saçınızı şampuanladıktan sonra en az haftada 2 kez saç durulaması için uygulayın.

4. MARUL



Marul saç dökülmesini azaltmada en çok kullanılan ürünlerdendir ve basit ev ilaçlarından bir tanesidir. Bir demet marul yaprağını püre haline getirdikten sonra taze sıkılmış ıspanak suyunu mikser yardımıyla karıştırın ve karışımı haftada bir saç derisine saç maskesi olarak sürün.

5.HOROZ İBİĞİ ÇİÇEĞİ

Horoz ibiği çiçeği (yabani kadife çiçeği) yapraklarının suyu, saç tellerinin incelmesine karşı güçlendirmek için kullanılır. Horozibiği çiçeğinin özsuyunu elde etmek için, bir meyve sıkacağı veya mikser kullanabilirsiniz. Kür her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır, çünkü sulandıktan hemen sonra saça uygulanmazsa tedavi edici özelliği ortadan kalkar. Horoz ibiği çiçeği sıvısı, saç derisinde saçları durulamadan önce yaklaşık bir saat öncesinde sıcak suyla masaj yapılarak uygulanmalıdır. Saç dökülmesini engellemesinin yanı sıra saçların canlanması ve yumuşamasını sağlar.