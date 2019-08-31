Ağızda eriyen beze tarifi

Beze çok sevilen bir fırın ürünüdür. Bu ürün herkes tarafından her zaman tüketilebilir. Beze herkes tarafından sevildiği için beze nasıl yapılır tarifini herkes merak etmekte ve araştırmaktadır. Az bir malzeme ve pratik yapımıyla evde beze yapımı sıklıkla tercih ediliyor.

BEZE NASIL YAPILIR?

Beze yapımı için kullanacağımız yumurtaların oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Oda sıcaklığında bulundurduğumuz yumurtaların beyazlarını sarısından iyice ayıralım. Önemli olan nokta hiç sarı kısmı beyaza değmemeli, Yumurta beyazlarımızı mikser ya da bir profesyonel pasta çırpıcı makine ile uzun süre ve yüksek devirde çırpılması gereklidir. Çırpma işlemini yapacağınız kabın temiz ve kuru olması gereklidir. Kap içerisinde asla su olmamalıdır. Yoksa bezeniz tutmaz ve olmaz.

MALZEMELER:



* 4 yumurta akı

* 4 çay bardağı pudra şekeri

* 1 çay kaşığının ucu tuz

NASIL YAPILIR?



1-Yumurta aklarını dikkatli bir şekilde ayırdıktan sonra karıştırmak için cam bir kaba alın.

2-Bir tutam kadar tuz eklediğiniz yumurta beyazlarını mikserle düşük devirde çırpmaya başlayın.

3- Pudra şekerini azar azar ekleyip beze karışımını mikserle yüksek devirde 20-25 kadar çırpın.

4- Karışımın katı bir hal alması, çırpıcıda asılı kalması ve parmak aranıza alıp dokunduğunuzda elinize şeker kırıntısı gelmemesi gerekli.

5-Tatlı ve dev bir köpük halini alan beze karışımını krema poşetine alın. Arzu ettiğiniz şekildeki duyu, poşetin uç kısmına yerleştirin.

6-Bezeleri, tabanını yağlı kağıtla kapladığımız fırın tepsisine aralıklı olarak sıkın.

7- Önceden ısıtılmış 100 derece fırında, 90 dakika kadar pişirin. Düşük ısıda serleşene kadar pişirdiğiniz bezeleri, ılınana kadar fırında bekletin. Oda ısında soğuttuktan sonra sevdiklerinizle paylaşın.

PİŞİRME ÖNERİSİ :

Kahve, tarçın, kakao ya da çeşitli gıda boyaları ekleyerek renkli bezeler hazırlayabilirsiniz. Bezeleri pişirme esnasında yağlı kağıt yerine silpat kullanabilirsiniz. Pudra şekeri yerine toz şeker de kullanabilirsiniz ancak toz şeker daha eriyeceği için çırpma süresini arttırmanız gerekecektir. Krema torbası yerine bir kaşık yardımıyla da bezelere şekil verebilirsiniz.

Afiyet olsun.