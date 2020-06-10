Beyazlatma yöntemleri dişleri çiziyor! Karbonat dişi beyazlatır mı?

Evde uygulanan diş beyazlatma yöntemleri yaygınlaşırken, doğal olarak bilinen ev yapımı malzemeler ile gerçekleştirilen uygulamalar dişlere zarar verebiliyor. Peki, halk arasında yaygın olarak bilinen karbonat dişi beyazlatır mı? Diş beyazlatma konusunda doğru bilinen yanlışlar nelerdir? İşte cevaplar...

DHA'ya açıklamalarda bulunan Diş hekimi Burak Gümüştaş “Kontrolsüz yapılan diş beyazlatma işlemi daha çok zarara neden olur. Evde kullanılan karbonat, elma sirkesi ile diş fırçalama çiziklere neden olur. Evde kullanılabilecek en güvenli yol beyazlatıcı diş macunlarıdır.” dedi.

Diş Tedavisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Burak Gümüştaş, evde yapılan bilinçsiz diş beyazlatma uygulamalarının yarardan çok zarar verebileceğini belirterek uyarıda bulundu. Gümüştaş, diş beyazlatma uygulamasının mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiğine dikkati çekerek “Kontrolsüz yapılan diş beyazlatma işlemi daha çok zarara neden olur. Özellikle tezgâh üstü satılan beyazlatma ürünlerinin kullanımında bu tip sorunlara sıkça karşılaşılıyor. Evde kullanılabilecek en güvenli yol beyazlatıcı diş macunlarıdır” dedi.

“KARBONAT VE SİRKEDEN KAÇININ”

Sosyal medyada dolaşan diş beyazlatma yöntemlerinin ağız sağlığını kötü etkileyebileceğine işaret eden Gümüştaş, sözlerini şöyle noktaladı: “Bireylerin evde kullandığı diş tozu, diş beyazlatma tozu, karbonat, elma sirkesi ile fırçalama gibi uygulamalar dişlerin yüzeyinde çizikler oluşmasına neden olur. Kısa zamanda bu çiziklerin renklendirici maddelerin tutulumu ile daha da sarı görünümde dişlere sebebiyet verir. Son zamanlarda çamaşır suyu ile diş beyazlatma yapıldığına dair bilgiler internet ortamında görünüyor. Çamaşır suyunun dişler üzerinde beyazlatıcı herhangi bir özelliği yok. Çamaşır suyu kimyasal yapısı gereği çok ciddi kostik bir bileşiktir. Özellikle ağız mukozası üzerinde yüksek konsantrasyonlu kostik maddeler çok ciddi yanıklara yol açabilir.”