Beyaz saçlara çözüm ceviz kürü! Beyaz saçı yok eden kür tarifleri

Saç beyazlaması kimisine göre erken kimisine göre zamanında olması gereken bir durum. Her ne kadar bazılarında karizmatik ve güzel dursa da beyaz saçı çoğunluk sevmiyor. Peki, virüsten dolayı dışarı çıkamadığımız şu günlerde beyaz saçlarla nasıl baş edeceğiz? İşte beyaz saçı yok eden kür tarifleri...



BAHARATLARDAN UZAK DURUN



Saçların erken yaşta beyazlamasının mutlaka sebepleri vardır. Uzmanlara göre, saç beyazlaması, başta genetik olabileceği gibi, stres, depresyon, B12 vitamini eksikliği, sigara ve içki kullanımı, çay, kahve, baharat ve kızarmış gıdaların fazla tüketilmesi, saçların vaktinden önce beyazlamasına yol açan nedenlerdendir. Vaktinden önce beyazlayan saçları eski rengine döndürmek için önerilen kürler şöyle:

CEVİZ YAĞI İLE KÜR TARİFİ



3 tatlı kaşığı ceviz yağına, himalaya tuzu ve 2 çay kaşığı kadar alkali su ekleyin. (Alkali su PH’ı 7,3’ün üstü olan sudur) Bu karışımı, saç köklerine 5-15 dakika ovarak sürün. Sonra da saçlara yayın. Saçları bir boneyle kapatın. Bu şekilde, 1-3 saat bekletin. Sonra, elma veya üzüm sirkeli su ve sabunla saçları yıkayın. Durulayın. Bu kürü, her gece olmak üzere 21 gece uygulayın.

CEVİZ KABUĞU İLE KÜR TARİFİ



Bir litre kaynayan suya, 10 adet ceviz kabuğu atılır ve 15 dakika kaynatılır. Bu karışım ile saçları yıkayın. Uygulama süresi, her gece olmak şartı ile 21 gündür. Cevizin içi beyne iyi gelir. Kabuğu ise, saçlara ve saç derisine iyi gelir. Bu su ile sadece durulama yapılır. (Ovalanarak) Bu sudan sonra başka bir şey kullanılmaz. Bu kür, kepeğe ve mantara da iyi gelir. Cevizin en dışındaki yeşil kabukları kurutulur. Kaynayan bir litre suya 5 tane cevizin en dış yeşil kabuğu atılır ve 5 dakika kaynatılır. Yine son durulama suyu olarak 21 gün kullanılır.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI SÜRÜN



4 bardak hindistancevizi yağının içine 6 tane Hint Bektaşi üzümü atılır ve bekletilir. Bu kür koyu renk bir saklama kabında muhafaza edilmelidir. Haftada bir kez saçlara masaj yaparak uygulanmalıdır. Bir saat bekletildikten sonra saçlar yıkanır. Yıkama esnasında bitkisel şampuan kullanmak gerekir. Bu kür uygulanırken aynı zamanda 2 adet Hint Bektaşi üzümü, alkali su içinde bekletilir ve her sabah saça uygulanır. Bu daha etkili olmasını sağlayacaktır. Bu kür çok güçlü bir antioksidandır.

DEVEKUŞU YAĞI KÜRÜ



Lor peyniri, karabiber, emu yağı (devekuşu yağı), B vitamini ampulü kullanılır. Malzemeler birbirine karıştırılıp masaj yapılarak saç diplerine uygulanır. Bir saat bekletildikten sonra bitkisel şampuanla yıkanır. Emu yağı haftada bir kez saç diplerine masaj yapılarak tek başına da uygulanabilir. Omega bakımından zengin olan emu yağı, B vitamini ampulüyle karıştırılarak saça uygulanabilir. Saçın pigmantasyonunu artıran çok faydalı bir yağdır.

KİNİN VE BİBERİYE KÜRÜ



Kinin ve biberiye, 20'lerin sonu veya 30'lu yaşların başında kullanıldığında erken beyazlayan saça neden olan melanin kaybını önler. Saçı uzun süre pigmentli tutmayı sağlar.

Malzemeler

3 çorba kaşığı kinin yaprağı (30 gr)

3 çorba kaşığı biberiye (30 gr)

2 bardak su (500 gr)

Yapılışı: Suyu kaynattıktan sonra kinini ekleyin. Isıyı düşürün ve 10 dakika pişmeye bırakın. Biberiye ekledikten sonra ocağı kapatın ve 20 dakika kapağı kapalı bekletin. Soğuduktan sonra sıvıyı süzün ve bir kapta saklayın. Saçınızı şampuanla yıkadıktan sonra son durulamada karışımı uygulayın. Durulamadan saçınızda bırakın. Karışımı haftada 3 kez kullanın.