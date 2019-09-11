Beyaz kirazın faydaları nelerdir?

Beyaz kiraz ülkemizde en çok Haziran - Ağustos aylarında Konya’da bulunabilmektedir. Çok zor yetişen beyaz kiraz aşırı dikkat ve bakım istemektedir. Beyaz kiraz tansiyonu dengeler aynı zamanda da kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. İyi bir kalp dostudur ve en güzel doğal şeker kaynaklarından bir tanesidir. Uyku düzenlemeye yardımcıdır yapılan araştırmalar sonucunda beyaz kirazın suyunun hem uyku kalitesini hem de süresini arttırdığı ortaya çıkmıştır. Düzenli bir uyku beraberinde düzenli bir yaşamı da beraberinde getirmektedir.

BEYAZ KİRAZIN FAYDALARI

Kirazlar; potasyum, kalsiyum, A vitamini ve folik asit de dahil olmak üzere iyi bir lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Ayrıca antioksidan kaynağı olarak da bilinirler.

Beyaz kiraz vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. Antioksidanlar, hücrelerimizi, oksidanların veya serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruduğu için sağlık için hayati bir öneme sahiptir.

Beyaz kiraz tansiyonu dengeler. British Journal of Nutrition tarafından yapılan araştırmada, vişne suyunun yüksek polifenol içeriğinden dolayı kan basıncını azaltmaya yardımcı olabileceği ortaya çıkmıştır.

Spor sonrası oluşan kas yorgunluklarını iyileştirmede harika bir kaynaktır. Beyaz kiraz reçeli, ekstra şeker eklemeden yapılabilen oldukça tatlı bir reçeldir. Şeker hastalarının bile tüketebileceği bu reçel, egzersiz sonrası oluşan yorgunluğu atmak için birebirdir.

Uykuyu düzenlemeye yardımcıdır. Kirazların ve özellikle kiraz suyunun uyumakta zorluk çekenlere faydalı olup olmadığına dair birçok araştırma yapılmıştır. Sonuçlar oldukça umut vericidir. European Journal of Nutrition tarafından yapılan araştırmada, beyaz kiraz suyunun hem uyku kalitesini hem de süresini artırdığı saptanmıştır.

Gut hastalığının tedavisine yardımcıdır.

Kirazın faydaları sadece meyvesinin faydaları ile kısıtlı değildir. Kiraz sapı ve kuru kiraz faydaları da oldukça fazladır. Kiraz sapı zayıflama yöntemlerinde sık sık kullanılan bir bitkidir. Aynı şekilde beyaz kiraz da tok tutucu özelliği sayesinde zayıflamaya yardımcı olur.

Tansiyonu dengelediği gibi aynı şekilde kalp sağlığını da korur.

BEYAZ KİRAZIN ZARARLARI

Doğal ve organik bir şekilde yetiştirilmiş olan meyvelerin hemen hemen hiç bir zararı yoktur. İçerisinde bol bol vitamin, mineral bulunan bu gıda maddelerini çok fazla tüketmedikten sonra bir yan etki görülmez. Ancak beyaz kiraz gibi kırmızı kiraz gibi lifli ve şekerli meyveler çok aşırı tüketildiğinde çeşitli problemlere sebep olabilir.

Aşırı beyaz kiraz tüketimi, bağırsakların bozulmasına ve ciddi ishal problemlerine yol açabilir. Bu meyvenin içerisinde çok fazla şeker olduğu için, şeker hastaları tarafından çok fazla tüketilirse şekerin yükselmesine sebep olabilir.

Şişkinlik yapabilen kiraz aşırı tüketildiğinde duyarlılığa sebep olabilir.

KİRAZ NASIL YENMELİDİR?

Beyaz kirazlarda üzerinde benekler olan, çok yumuşak hatta sulu gibi bir kıvamı olanlar kesinlikle yenmemelidir. Çünkü bu meyve aşırı hassas olduğu için kolaylıkla çürüyebilir. Yumuşak ve renk değişimi olan beyaz kirazların muhtemelen içerisinde kurt vardır. Renk değişimi olmamış ancak yine de biraz yumuşak beyaz kirazları ise mutlaka içine bakarak tüketmek gerekir. Kiraz, meyve kurtlarının en sevdiği meyvelerden bir tanesidir.

Beyaz kirazı taze olarak tüketmek en güzelidir. Ancak taze bulamazsanız dondurulmuş olanını da pastalarınızda, keklerinizde kullanabilirsiniz. Dondurulmuş meyvelerin besin değerlerinin tazelerine göre daha düşük olduğunu unutmamak lazım.

Reçel olarak tüketmek ise diğer bir alternatiftir. Beyaz kiraz reçeli, sağlıklı sabah kahvaltılarının en sevilen tatlılarından bir tanesidir. Bu meyve içerdiği doğal şekeri sayesinde en az şeker ilavesi ya da hiç şeker ilavesi olmadan kolaylıkla yapılan sağlıklı bir reçeldir.

Kurutulmuş kiraz ise hem beyaz hem de kırmızı kirazın diğer bir tüketim şeklidir. Kiraz kurusu sapı gibi her yerde bulunabilen bir şey değildir. Kurutması çok zor olduğu için az bulunan bu kuru meyveyi de sağlıklı atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

Beyaz kirazın sapının kurusunu tıpkı diğeri gibi çay yaparak içebilirsiniz. Oldukça zayıflatıcı etkisi olan kiraz sapının diğer faydalarını kiraz sapının faydaları yazımızda bulabilirsiniz.