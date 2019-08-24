Zoru sevenlerin işi: Beyaz etek nasıl kombinlenir?

Beyaz etek kombinlemek başlı başına bir sanattır. Bunu böyle belirtiyoruz çünkü beyaz renk kombinlemek, kombinlemesi en zor renklerden biri olarak kabul edilir. Özellikle yaz sezonu için en ideal renklerden biri olan beyaz, her zaman iddialı bir renktir. Bir beyaz eteği kombinlerken önem vermeniz gereken ilk şey, beyazın hangi renklerle daha uyumlu olduğudur. Bunu bilmek, size daha doğru bir renk kontrastı oluşturmanızı sağlar. Bir beyaz renk kombinlerken bilmeniz gereken bir diğer şey ise aksesuarlarla daha uyumlu olduğudur. Öyleyse içeriğimiz içerisinde beyaz etek kombinleriyle ilgili tüm bilinmesi gerekenlere yakından bakalım:

BEYAZ ETEK KOMBİNLEMENİN TÜYOLARI

Beyaz renk bir eteği kombinlerken, rengin ön plana çıkmasına özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bunun için tercih edilen renkler; kırmızı ve pembe gibi renkler olmalı. Bununla birlikte sarı ve ona yakın tonlar da beyaz etekle uyumlu olacaktır. Bu tonlar neler derseniz, sarı ve turuncu deriz.

Ama renk konusunda tercihiniz yalnızca bu tonlar olmamalı. Lacivert, gri ve yakın tonlar da beyaz etekle uyum sağlar. Bu renkler ile istediğiniz spor bir kombini de oluşturabilirsiniz. Tasarım ve aksesuar konusuna da ayrıca değinilebilir. Eteğinizi daha ön plana çıkarmak için çizgi detayları kullanabilirsiniz.

Beyaz etekler elbette yalnızca yaz mevsimleri için değildir. Kışın da bu tonları tercih edebilirsiniz. Kışın bir kombin oluştururken, eteği ön plana çıkarmak açısından sıcak ve koyu renklerin hakim olduğu çorap vb. parçaları tercih edebilirsiniz.

(Yasemin.com)