Antidepresan ilaçlarının doğal alternatifi!

Aksam.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Evren Cabi, bergamot yağının analjezik etkilere sahip olduğunu ve vücuttaki gerilimi en aza indirmek için tamamlayıcı tıpta özellikle aromoterapi uygulamalarında tercih edilebileceğini; ayrıca duyguları dengeleyen, hayal kırıklığı, öfke, kaygı ve korkuları yatıştıran bir etkisi olduğunu söyledi.

Bergamot yağı, Sedefotugiller (Rutaceae) ailesine mensup olan Citrus x bergamia Risso & Poit. ağacının meyvelerinin kabuklarından elde edilir. Bergamot ağacının kökeni Güney Asya’ya kadar uzansa da günümüzde ülkemizin güneyinde ve Avrupa’da da yetiştiriciliği yapılmaktadır. İsmi ise bilinirliğini kazanmış olduğu İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Bergamo kasabasından gelmektedir.

Bergamot yağı; aroma terapide, kozmetik sektöründe ve sağlık sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir. Günümüzün stresli dünyasında bergamot içeren kolonyalar, oda spreyleri, parfümler, kremler oldukça yaygın olarak markette bulunmakta ve insanlar üzerinde yarattığı sakinleştirici etkiden kaynaklı olarak oldukça rağbet görmektedir. Bunun sebebi bergamot esansiyel yağının, biyokimyasal düzeyde endişe ve stresi hafifletmeye yardımcı olmasıdır.

2011 yılında fareler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada bergamot kokusunda maruz kalan farelerde strese dair belirteçlerin ve stres hormonunun düştüğü belirlenmiştir. 2013 yılında Current Drug Targets Trusted Source dergisinde yayımlanmış olan bir makale, bergamot yağının beynin dopamin ve serotonin salgılaması için sinyal göndererek depresyon, anksiyete ve diğer duygu durum bozukluklarını hafifletebileceğini bildirilmiştir. 2017 yılında 23-70 yaş arası kadınlarda yapılan bir çalışmada, psikolog ile görüşmeden önce 15 dakika aerosol halindeki bergamot yağına maruz bırakılmış olan kadınların, plaseboya maruz kalan kadınlara göre yüzde 17 oranında daha pozitif oldukları tespit edilmiştir. Yine başka bir araştırmaya göre ise şizofreni hastalarında bergamot ekstresinin 8 hafta boyunca ağızdan alınması sonucunda zihinsel kontrolün geliştiği ortaya çıkmıştır.

Basit bir çıkarım yapacak olursak yoğun geçen bir günün ardından içilen Earl Grey çayı bile günün yorgunluğunu ve stresini azaltmamızda yardımcı olacaktır. Bergamotun insan sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle özetleyebiliriz:

* Antidepresan

* Duyguları dengeler

* Hayal kırıklığı, öfke, kaygı, korku ve gerginlik yatıştırır

* Rahatlatıcıdır

* Uykusuzluk gidericidir

* İşe bağlı stresi azaltır

* Sinir sistemini rahatlatır

* Yatıştırıcıdır

* Duygusal sistem üzerinde canlandırıcı ve enerji verici etkiye sahiptir

* Anksiyeteyi engeller

Bergamot tüm bu etkilerinin yanı sıra daha pek çok alanda aktif olarak kullanılmaktadır.

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Bergamot yağı, hormonal salgıları, sindirim sularını, safrayı ve insülini uyararak uygun metabolizma hızlarının korunmasına yardımcı olur. Bu, sindirim sistemine yardımcı olur ve besin maddelerinin uygun şekilde emilmesini sağlar. Bu salgılar aynı zamanda şeker parçalanmasında rol oynayarak kan basıncını düşürebilir. Hipertansiyonu olan 52 hastayı kapsayan 2006 tarihli bir çalışma, bergamot yağının, lavanta (Lavandula officinalis) ve ylang (Cananga odorata) ile birlikte, psikolojik stres yanıtlarını, serum kortizol seviyelerini ve kan basıncı seviyelerini azaltmak için kullanılabileceğini göstermektedir.

ENFEKSİYONLARI ÖNLER

Bergamot yağı cilt sabunlarında yaygın kullanılır, çünkü bakteri ve mantarların büyümesini önlemeye yardımcı olur. Enfeksiyonlardan korunmak için bergamot yağının birkaç damla halinde boğaza, karına ve ayaklara uygulanması önerilmektedir.

AĞRIYI AZALTIR

Bergamot yağı, burkulma, kas ağrıları ve baş ağrıları belirtilerini azaltmanın harika bir yoludur. Kötü yan etkileri olan ağrı kesicilere güvenmek yerine, ağrı ve gerginliği azaltmak için bu güvenli ve doğal yağı kullanılabilir.

Araştırmalar, bergamot yağının analjezik etkilere sahip olduğunu ve vücuttaki gerilimi en aza indirmek için tamamlayıcı tıpta kullanılabileceğini göstermektedir. Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi’nde yayımlanan farmakolojik çalışmaların bir incelemesinde, bergamot, lavanta ve gül ağacı yağlarında bulunan bir bileşen olan linalolün, anti-enflamatuar, analjezik ve antikonvülsan etkileri de dahil olmak üzere birçok farmakolojik aktiviteye sahip olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar bunun linalolun ağrı reseptörleri üzerindeki etkilerini bloke etme ve ağrı ve diğer sinir uyarılarının iletilmesinde rol oynayan P maddesi salınımını engelleyebildiğine inanmaktadır.

Ağrıyı azaltmak için, ağrıyan kaslara veya gerginlik hissettiğiniz yere bir iki damla bergamot yağı sürün. Daha geniş bir yüzey alanı kaplamak için, bergamotu hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile birleştirin.

CİLT SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİYE SAHİPTİR

Bergamot yağı yatıştırıcı, antiseptik, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir, bu nedenle topikal olarak uygulandığında cildinizin sağlığını artırmak için iyi çalışır. Bergamot esansiyel yağı, ciltteki yara ve izlerden kurtulmak, cildi tonlandırmak için kullanılabilir. İtalyan halk tıbbında, yara iyileşmesini kolaylaştırmak için kullanılmış ve ev yapımı cilt dezenfektanlarına eklenmiştir.

Cildinizin sağlığını iyileştirmek veya iyileşmeyi teşvik etmek için, pamuk üzerine 1-2 damla bergamot yağı sürün ve enfekte olmuş bölgeye sürün. Ayrıca ılık banyo suyunuza 3-4 damla bergamot yağı ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan husus bergamot yağının seyreltilerek dikkatli kullanılmasında fayda vardır. Çünkü yapılan bazı araştırmalar bazı topikal uygulamalarda özellikle cilt hassasiyeti olan kişilerde alerjeniteye neden olabileceğini belirtmişlerdir.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Geleneksel Çin Tıbbında, bergamot kabukları ve meyvesi hazımsızlık tedavisinde kullanılmıştır. Bergamot yağının sindirim suyunu uyardığı bilinmektedir ve sindirime yardımcı olacak yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Bazı araştırmalar, bergamot yağının, anti bakteriyel özelliklerinden dolayı gıda zehirlenmesiyle mücadelede faydalı olabileceğini öne sürmektedir.

Sindirimi kolaylaştırmak ve iştahınızı düzenlemeye yardımcı olmak için, karnınıza birkaç damla bergamot yağı uygulayabilirsiniz.

DOĞAL DEODORANT ETKİSİNE SAHİPTİR

Bergamot yağı, vücut kokusuna neden olan mikropların büyümesini önler. Bergamot yağının tazeleyici narenciye kokusu doğal deodorant ve oda parfümü olarak kullanılır. Güçlü koku vücuttaki veya bir odadaki kokuları ortadan kaldırır.

Her gün kullandığınız deodorantınıza 2-3 damla bergamot yağı ekleyebilir veya yağı doğrudan koltuk altlarınıza uygulayabilirsiniz.

ATEŞİ AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Bergamot esansiyel yağı zararlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla savaşır. Aynı zamanda stresi hafifleterek ve hormon salgılarını uyararak vücut ısısını azaltır. Kortizol seviyeleriniz yükseldiğinde meydana gelen sıcaklık hissi ter ve vücut ısısının artmasına neden olur ve araştırmalar bergamotun kortizol seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğunu, dolayısıyla bazı durumlarda ateşin azalmasına yardımcı olduğunu gösterir.

Enfeksiyonlarla savaşarak, stresi hafifleterek ve kortizol seviyelerini azaltarak ateşten kurtulmak için, evde birkaç damla bergamot yağını, şakaklarınıza, boyun ve ayaklarınızın altına uygulayabilirsiniz.

AĞIZ SAĞLIĞININ KORUNMASINDA ETKİLİDİR

Bergamot yağı, ağız gargarası olarak kullanıldığında ağzınızdaki mikroplara etki ederek enfekte olmuş dişlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bergamot, ağzınızda yaşayan ve diş minesini tahrip eden asitler üreten bakterilerin neden olduğu diş çürümelerinin önlenmesine de yardımcı olabilir.

Ağız sağlığını artırmak için dişlerinize 2-3 damla bergamot yağı sürün veya diş macununuza bir damla ekleyin.

SOLUNUM PROBLEMLERİ İLE MÜCADELEDE ETKİLİDİR

Bergamot yağı antimikrobiyal özelliklere sahiptir, bu nedenle solunum yollarında enfeksiyona neden olan yabancı patojenlerin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, bergamot esansiyel yağı soğuk algınlığı ile mücadelede yararlı olabilir ve öksürük için doğal bir ev ilacı olarak kullanılabilir.

Solunum problemlerini azaltmak için bergamot yağını şişeden soluyabilirsiniz. Ayrıca, boğazınıza ve göğsünüze 2-3 damla bergamot sürmeyi deneyebilirsiniz. Bergamot özü ile yapılan Earl Grey çayı da içebilirsiniz.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR

Son araştırmalar, bergamot yağının doğal olarak kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bergamot ekstraktının (özüt) kolesterol düzeyleri üzerindeki olumlu etkilerini ölçmek için yapılan 80 katılımcı içeren altı aylık bir çalışmada bergamot ekstraktının toplam kolesterol seviyelerini, trigliseritleri ve LDL kolesterol seviyelerini azaltabildiğini ve HDL kolesterolü artırabildiğini bulmuşlardır.

Bütün bu etkilere sahip bergamot yağının kullanımı sağlıklı olsa da kronik hastalıklara sahip olanların doktorlarına danışarak uygulaması tavsiye edilmektedir.