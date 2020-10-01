Bereketli kuru fasulye tarifi ve malzemeleri! Kuru fasulyenin yapılışı

Kuru fasulye hemen hemen herkesin mutfağında vazgeçilmez yemektir. Sadesinden sucuklusuna etlisine kadar birçok yemek çeşidi yapılan kuru fasulye, aynı zamanda pilavı ve cacığıyla kültür hâline gelmiş bir yemektir. Peki, kuru fasulye nasıl yapılır? İşte size hem bereketli hem de lezzetli kuru fasulye tarifi ve malzemeleri...



KURU FASULYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER



2 su bardağı kuru fasulye

300 gr dana kuşbaşı et

1 tane kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

4 bardak sıcak su

Sıvı yağ

Pulbiber ve tuz

KURU FASULYE TARİFİ YAPILIŞI



Kuru fasulyeyi akşamdan soğuk suyla ıslatın, ertesi gün suyunu süzüp yıkayın.

Öncelikle etleri biraz sıvı yağ eklediğimiz düdüklü tencerenin içine alın ve rengi dönene kadar kavurun. Üzerine soğanı ekleyin. Soğanlarla eti biraz kavurduktan sonra salçaları da ekleyin ve karıştırın.

Ardından kuru fasulyeyi de tencereye ilave edin. Fasulyelerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ve pulbiberini de ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

Düdüklü tencerenin ne kadar ocakta kalacağını fasulyenin pişme durumuna göre ayarlayın. Kapağı açtığınızda pişmemişse o şekilde biraz daha pişmesini bekleyebilirsiniz. Kuru fasulye yemeğiniz hazır. Afiyet olsun.

KURU FASULYENİN YANINDA NE GİDER?

Türk mutfağında fasulyenin yanına değişmeyen lezzet pilav, cacık ve turşudur. İsteğinize göre baharat ekleyerek servis edebilirsiniz.