Berat Kandiline özel simit tarifi

Kandillerin vazgeçilmezi olarak bilinen kandil simidinin tarifi, Berat Kandilinin gelmesiyle İnternet araştırılmaya başlandı. Maneviyata daha fazla ihtiyaç duyulan şu günlerde kandilleri özel geçirmek isteyen vatandaşlar ailesine ikramda bulunmak için kandil simidi tariflerini araştırıyor. Bu mübarek gecede sevdiklerine ikramda bulunmak isteyenler; kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi püf noktaları nelerdir? gibi sorulara yanıt arıyor. En güzel kandil simidi tarifi ve püf noktaları haberimizde sizlerle…

EVDE KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil Simidi ülkemizde kandillerin vazgeçilmezlerinden biridir. Kandil simidi pek çok pastaneci ve fırın tarafından yapılır. Kolay tarifler sayesinde artık evde de yapılabiliyor.

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

125 gram margarin

2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3-4 su bardağı kadar un

ÜZERİ İÇİN

2 yumurta akı

Susam (ya da çörek otu)

HAZIRLANIŞI

Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.

Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.

Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo hâline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hâle getirin.

KANDİL SİMİDİ PÜF NOKTALARI

Susamı ve çörek otunu ayrı ayrı düz tabaklara koyup yayın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın. Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin. Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

Karışım kulak memesinden biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayın. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın. Uçlarını birleştirdiğiniz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, ardından susam ve/veya çörek otuna batırın ve margarinle yağladıktan sonra un serpip silkelediğiniz tepsiye dizin.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirin. Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakın.