Cevizli un helvasının yapılışı ve malzemeleri

Berat Kandilinde ikramda bulunmak isteyenler helva tariflerine bakıyor. Kandilde ikramda bulunmanın sevap olduğunu düşünen vatandaşlar Berat Kandilinde un helvası, cevizli helva, irmik helvası gibi çeşitli helva tarifleri araştırılıyor. Peki, helva çeşitleri arsında beğenilen ve tercih edilen un helvasını cevizle denediniz mi? Cevizli un helvası tarifini öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde. İşte lezzetli ve pratik cevizli un helvasının yapılışı…

CEVİZLİ UN HELVASI TARİFİ VE GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı un (kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml.)

1 su bardağı sıvı yağ.

Şerbeti için;

2 buçuk su bardağı su

1 buçuk su bardağı toz şeker.

Tam Ölçülü Un Helvası Tarifi

ÜZERİ İÇİN

Ceviz

UN HELVASININ YAPILIŞI

İlk olarak, şerbetini hazırlamak için, toz şeker ve su tencereye koyulup kısık ateşte erimeye bırakılır. Çelik, geniş ve derin bir tencereye, sıvı yağ ile un koyulur.

Unun kokusu çıkana kadar, orta ateşte sürekli karıştırarak kavrulur.

Unun kokusu çıkmaya başlayınca ocağın altı kısılır ve kısık ateşte rengi koyulaşıncaya kadar karıştırarak kavrulur.

Arzu edilen renge ulaşınca 1 taşım kaynatılıp, ocaktan alınan şerbet kavrulan unun üzerine dökülür. Dökme işlemi esnasında, sıçramalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Şerbet döküldükten sonra, unun topaklanmadan şerbeti çekmesi için hızlı hızlı karıştırılır ve ocaktan alınır.

Kaşığın arka tarafı ile iyice bastırarak karıştırılıp, un helvası hazır edilir.

Ilınan helvadan biraz alınıp kaşığın içerisine bastırılır ve ters çevrilerek kaşıktan çıkartılıp servis tabağına dizilir.

Soğuduktan sonra üzerine arzuya göre, tarçın, hindistan cevizi veya ceviz içi serpiştirilip servise sunulur.

Helvayı kaşık ile şekillendirdim. Arzu ederseniz helvayı silikon kaplara bastırarak ta şekillendirebilirsiniz. Üzerini cevizle kaplayabilirsiniz. İsteğe göre miktarı belirleyebilirsiniz.

Bu tarif ile kaşık ile şekillendirilmiş 30 adet helva elde ediliyor.