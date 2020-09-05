'Ben neden mutlu olamıyorum' diyenler için mükemmel çiftlerin en önemli 3 özelliği

İlişki testleri çok araştırılıyor. Çünkü ilişkilerde mutlulukla ilgili birçok şey sorgulanıyor. Herkesin kendine göre sevgi ve saygı çerçevesinde kuralları vardır. Fakat bazen farkında olmadan karşınızdakini mutsuz edebilirsiniz. Peki, mükemmel çiftler bunun üstesinden nasıl geliyor? İşte size ilişkinizi test edeceğiniz notlar...

Olduğu gibi kabul etmek

İnsan bazen farklılıklara aşık olur. Ama bazen de bu durumda söylenmeye başlar. Günümüzün en büyük problemi aslında karşımızdaki kişiyi değiştirmeye çalışmak ve bunu o hazır olmadan yapmak. İki taraf arasındaki karşılıklı elektrik akışını bozmadan partnerinin bazı özelliklerini değiştirenler ya da sevdiği kişiyi olduğu gibi kabul edenler ilişkilerde mutluluğu yakalıyor. "Benim sevgilim neden böyle değil?" diye düşünmek yerine onu öle olmadığı için tercih ettiğinizi bir düşünün.

Sevgi ve saygı

İlişkilerde şüphesiz doğru iletişimin anahtarı saygı ve sevgi. Çok yıllık evliliklere baktığımızda bu iki kavramın asla değişmediğini gözlemleriz. Belki de aslında hepimizin ihtiyacı olan ama sadece dile getirdiğimiz bu iki kavramı artık hayata geçirme zamanı gelmiştir.

Paylaşmak

Birlikte keşfetmek, gezmek, aynı sosyal alışkanlıklara sahip olmak ve ortak bir şeyler anlatabilmek bir ilişkiyi keyifli kılan en önemli kalemler arasında yer alıyor. Zevk farklılığı olacaktır ama bunlardan en azından birkaçı ortak olmalıdır. Taraflardan biri keşfettiklerini paylaşırken diğeri sadece telefonuyla ilgileniyorsa ister istemez iletişim zamanla azalacaktır. Ya da biri gezmeyi seviyor diğeri hiç sevmiyorsa ilişki monoton bir hâl alacaktır. Aynı sosyal alışkanlıklara sahip olmak iletişimi güçlendirecek ve paylaşımları daha eğlenceli hâle getirecektir.