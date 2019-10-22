Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti: Beli kırık kebabı tarifi!

Beli Kırık Kebabı, Şanlıurfa’da yenebileceği gibi az sonra vereceğimiz tarifle evde de kolayca yapılabilecek bir yemek çeşididir. Evde doğru şekilde yapılan Beli Kırık kebabı inanın ki Gaziantep’te yiyeceğiniz kadar lezzetli olacaktır. Beli Kırık kebabı oldukça besleyici içeriğe sahip bir kebaptır ancak diyet yapan kişilerin porsiyon kontrolüyle tüketmeleri önerilir. her şeyi kararında tüketmek gerektiği gibi Beli kırık kebabını da kararında tüketmekte fayda olacaktır.

BELİ KIRIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Malzemeler

• 500 gr patlıcan

• 3 domates

• 30 gr tereyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay bardağı su

İç malzeme için

• 250 gr orta yağlı kıyma

• 1 soğan

• 1 domates

• 2 sivribiber

• 1 çay kaşığı karabiber

• pulbiber

• yenibahar

• tuz

BELİ KIRIK KEBABI NASIL YAPILIR?

Lezzet sofralarınız için harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi sırada Şanlıurfa yemeği...

Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun. Parmak kalınlığında doğrayın. Tuzlu suda 10 dakika kadar bekletip bol suyla yıkayın ve süzün.

İç malzeme için soğanı temizleyip kıyın. Domateslerden birini yıkayıp rendeleyin. Derin bir kapta kıyma, tuz ve baharatı karıştırın. Karışımdan parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler hazırlayın.

Güveç kabına sırasıyla birer dilim patlıcan ve köfte gelecek şekilde malzemeleri yan yana dizin. Üzerlerine dilimlenmiş üç domatesi yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.