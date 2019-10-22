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  3. Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti: Beli kırık kebabı tarifi!

Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti: Beli kırık kebabı tarifi!

Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti: Beli kırık kebabı tarifi!

“Beli Kırık Nasıl Yapılır?” sorusunun cevabı özellikle yemek yapmaya meraklı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmektedir. . Şanlıurfa kendine özgü lezzetleriyle tüm Türkiye’ye nam salmış bir şehrimizdir. Uzun yıllardır yaşanan bir şehir olması nedeniyle çok eski çağlardan izler taşıyan mutfağının çeşitliliği de oldukça fazladır. Şanlıurfa’nın meşhur lezzetlerinden biri de Beli Kırık kebabıdır.

Beli Kırık Kebabı, Şanlıurfa’da yenebileceği gibi az sonra vereceğimiz tarifle evde de kolayca yapılabilecek bir yemek çeşididir. Evde doğru şekilde yapılan Beli Kırık kebabı inanın ki Gaziantep’te yiyeceğiniz kadar lezzetli olacaktır. Beli Kırık kebabı oldukça besleyici içeriğe sahip bir kebaptır ancak diyet yapan kişilerin porsiyon kontrolüyle tüketmeleri önerilir. her şeyi kararında tüketmek gerektiği gibi Beli kırık kebabını da kararında tüketmekte fayda olacaktır. 
 
BELİ KIRIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
Malzemeler
 
500 gr patlıcan
3 domates
30 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı su
İç malzeme için
 
250 gr orta yağlı kıyma
1 soğan
1 domates
2 sivribiber
1 çay kaşığı karabiber
pulbiber
yenibahar
tuz
 
BELİ KIRIK KEBABI NASIL YAPILIR?
 
Lezzet sofralarınız için harika yemek tarifleri sunuyor. Şimdi sırada Şanlıurfa yemeği...
 
Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun. Parmak kalınlığında doğrayın. Tuzlu suda 10 dakika kadar bekletip bol suyla yıkayın ve süzün.
 
İç malzeme için soğanı temizleyip kıyın. Domateslerden birini yıkayıp rendeleyin. Derin bir kapta kıyma, tuz ve baharatı karıştırın. Karışımdan parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler hazırlayın.
 
Güveç kabına sırasıyla birer dilim patlıcan ve köfte gelecek şekilde malzemeleri yan yana dizin. Üzerlerine dilimlenmiş üç domatesi yerleştirin.
 
Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp taze nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
 
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