Bel ve boyun ağrısının sebebi: Uykusuzluk, stres ve kilo

Pandemi nedeniyle dünyada ve Türkiye'de birçok kişi evden çalışmaya başladı. Hızlı kilo almanın, yanlış telefon ve tablet kullanımının bel sırt ve boyun kaslarındaki zayıflamaya bağlı gelişen cep boyun hastalığına sebep olduğunu söyleyen uzmanlar, uzaktan eğitim görenler ve evden çalışanlar için omuz, sırt ve boyun ağrıları için önerilerde bulundu.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, salgının ortaya çıkmasıyla evlere kapanan vatandaşların; telefon, tablet kullanımına ağırlık verdiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Yoğun TV, telefon ve tablet kullanımı duruş ve vücut mekaniğini olumsuz etkileyerek sabit pozisyonda omurgamıza ve kaslara binen yükü çok arttırmaktadır. Bu süreçte meydana gelen duruş bozukluklarından dolayı, özellikle boyun omurgasına binen yük çok arttı ve Cep Boyun Hastalığı’nı tetikledi. Cep Boyun Hastalığı’nda yanlış duruş pozisyonundan dolayı baş ağırlığının 6-7 katı kadar ağırlık, boyun bölgesine baskı yapabiliyor ve bunun sonuncunda boyun kaslarında ağrı, ilerleyen zamanlarda kollarda karıncalanma, uyuşma ve baş ağrısı hatta boyun omuru disk hasarı oluşabiliyor.”

ÖĞRENCİLER VE EVDE ÇALIŞANLAR RİSK ALTINDA



Yaşanan süreçte ortaya çıkan stresin omurga sağlığını olumsuz yönde etkilediğini aktaran Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, okulların kapalı olması nedeniyle eğitimini evden sürdüren öğrencilerin, çalışma hayatına evden devam eden kişilerin risk altında olduğuna vurguladı. Özyörük, şu şekilde konuştu:

“Karantina sürecinde hızlı kilo aldık. Omurgamız için destek sağlayan bel, sırt ve boyun kasları da zayıfladı. Kilo artışı ile birlikte omurgamıza destek olan kaslarımızın zayıflamasından dolayı omurgamıza binen yük arttı. Okulların kapalı olması sebebiyle eğitimlerini evden sürdüren öğrenciler ve çalışma hayatına evden devam kişiler uzun süre ekran başında oturarak zaman geçirmeye başladı. Covid ile ilgili olarak yeni bir gelişmeyi, yeni bir haberi, hastalığın seyri ile ilgili bilgileri kaçırmamak için normalden çok daha fazla süreyi ekran başında ya da akıllı telefonların başında geçirdik.”

UYKUSUZLUK VE KİLO ARTIŞI OMURGA SAĞLIĞINI BOZUYOR



Normalleşme sürecinde alınan kiloların; bel, boyun ve sırt ağrısı olarak karşımıza çıktığını aktaran Özyörük, güçlü ve sağlıklı bir yaşam için omurga sağlığına çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek şu bilgileri verdi:

“Güçlü ve sağlıklı bir omurga yaşamımız boyunca en büyük destekçimiz olacağı için omurga sağlığına çok dikkat etmeliyiz. Omurga vücudun çatısını oluşturur, hareketi sağlar, diğer organların özellikle akciğer ve kalbin daha iyi çalışmasına yardım eder. Sağlıklı bir omurganın ilk şartı iyi bir duruş pozisyonudur. Duruşumuzu düzelterek omurgamıza binen yükü azaltabiliriz. İyi bir duruş pozisyonu ile iskeletimizi oluşturan kemik ve eklemlerimiz, bunları çevreleyen kaslarımız daha rahat çalışır, ağrılarımız azalır, çabuk yorulmayız ve estetik bir görünüme kavuşuruz. Yaşanılan süreçte ortaya çıkan stresle, birçok kişinin uyku düzenin bozulması da omurga sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Omurga kemiklerimiz arasında yastık görevi gören, omurgamıza binen yükü absorbe ederek omurgamıza gelecek zararı en aza indiren “disklerin” beslenmesi ve kendini yenilmesi için iyi ve düzenli bir uyku şarttır.”

SAĞLIKLI BİR OMURGA İÇİN NELER YAPILMALI?



Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, sağlıklı bir omurga için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler aktardı. Dengeli beslenme, spor, doğru ayakkabı tercihinin sağlıklı bir omurga için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Op. Dr. Şafak Özyörük, şu ifadeleri kullandı: