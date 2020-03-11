Kıyafet seçerken ufak detaylar ve küçük dokunuşlar bütün tarzı değiştiriyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in jüriliğini yaptığı moda yarışması Doya Doya Moda gibi yarışmaların ardından "tarzıma göre nasıl kıyafet seçmeliyim? Bedene göre kıyafet nasıl seçilir?" gibi soruların yanıtı merak ediliyor. Doya Doya Moda programını izleyen herkes bedenine ve tarzına uygun kıyafet seçmenin püf noktalarını araştırıyor. Hatta artık kadınlar kadar erkekler de giyim konusunda seçici. Peki, kıyafet seçmenin püf noktaları nelerdir? İşte cevaplar...

Doğru kıyafeti seçmenin püf noktası kişinin kendi vücudunu iyi tanımasıdır. Kadınların en büyük sorunu kıyafeti vücut tipine göre değil beğendiğine göre seçmek. Doğru bedene uygun kıyafet seçen kadınlar hem daha mutlu hem de özgüvenleri yüksektir. Boyunuz kısaysa basit kıyafet detayları sizi olduğunuzdan daha şık gösterecektir. Aksesuarlar boyla orantılı olmalı, çok uzun parçalar kullanılmamalı ve düz kesimler tercih edilmeli. Enine çizgili kıyafetlerden uzak durulmalı ve topuklu giyinin. Etek boyu diz hizasında olmalı ve büyük beden algısı oluşturulmamalı.

Boyunuz uzunsa kısa kıyafetler yerine uzun üstler kullanabilirsiniz. Eğer boyunuz çok uzunsa dikey desenli kıyafetler kullanmayın. Renk çeşitlerini çok rahat kullanabilirsiniz. Büyük çantalar kullanabilir, aksesuarlarınızı uzun seçebilirsiniz. Ayrıca topuksuz ayakkabıları da çok rahat kullanabilirsiniz. Kilonuzu kapatmak istiyorsanız siyah tercih sebebi fakat kahverengi lacivert gibi diğer koyu tonlarını da tercih edebilirsiniz ve asla aşırı dar giymemelisiniz.

VÜCUDA YAPIŞMAYAN KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ

Kruvaze kesimli kıyafetler kullanarak belinizi ince gösterebilirsiniz. Düz, bol kesimleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca kıyafetlerde kumaş seçimi yaparken vücut hatlarını ortaya çıkaran ama vücuda yapışmayanlara öncelik verin.