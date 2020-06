Bebeklerin sağlığı için o kıyafetleri kaldırın! Bebek sağlığına uygun yaz kıyafetleri

Bebek sağlığında kıyafet seçimi büyük bir role sahip. Farkında olmadan kullanılan birçok bebek kıyafeti cilt hastalıklarına neden oluyor. "Yaz aylarında bebekler ne giyer?" sorusu anne babalar tarafından cevabı merak edilen soruların başında geliyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle sıcak giden havalarda uzmanlar, yeni doğan ve doğacak olan bebeklerin kıyafet seçimi konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu. Peki, bebek sağlığına uygun kıyafet nasıl seçilmelidir?

İHA'ya açıklamalarda bulunan bebek ürünlerinin satıldığı bir sitenin Genel Müdürü Caner Çakı, “Yanlış ve sağlıksız giysi seçimi bebeklerde alerji ve tahriş yapabilir. Sentetik karışımlı yapıya sahip kumaşlarla kimyasal boyalı kıyafetlerin bebeğin deri solunumunu engeller, çeşitli deri hastalıklarına neden olmamın yanında terlemeyi arttırır.” dedi.

"PAMUKLU KUMAŞLARI TERCİH EDİN"



Bebeklerin yaz aylarında doğmasının avantajları yanında dezavantajlarının da olduğunu belirten Çakı, şu şekilde konuştu:

"Yaz aylarında doğan bebekler güneş ışınlarından en üst seviyede faydalanırlar. Bu dönemde bebekleri yıkamak keyif verici ve kolaydır. Yaz ayları bebekler için her ne kadar rahat geçecek gibi görünse de bu dönemde bebeklerde giysi seçimi de annelerin titiz davranması gereken konuların başında gelir. Her zaman olduğu gibi bebeklerinize kıyafet seçimi yaparken hassas bebek cildi için pamuklu kumaşlardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Pamuklu kumaşlar sıcak yaz günlerinde bebeğin cildinin nefes almasını sağlar ve sıcağa karşı bebeğin cildini bir kalkan gibi korur. Bebekler için her mevsim için en doğru seçimin pamuklu kıyafetlerdir.”