Bebeklerde kabızlık sorununu çözmenin etkili yolu!

Anatomik veya sindirim zorluğuna bağlı birçok sebepten kaynaklanabilen kabızlık probleminin başlıca nedenleri arasında fazla süt tüketimi, bağırsakta ortaya çıkan yapısal sorunlar, bebeğin sürekli olarak katı gıda ile beslenmesi, psikolojik faktörler, doğuştan gelen bağırsak genişliği benzeri anatomik problemler ve genetiksel bağırsak yavaşlığı yer almaktadır.

BEBEKLERİN KABIZ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Davranışlarını gözlemleyerek bir bebeğin kabız olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Bebeğin ne sıklıkta kaka yaptığı bu problemi anlamak için önemli bir veridir. Bazı bebekler gün aşırı kaka yaparken, kimi bebekler ise 2-3 gün ara ile kakalarını yapmaktadır. Bir bebeğin kaka yapma sıklığı değişiklik gösteriyorsa ve aralıklar normalden uzun sürüyorsa bebeğin kabızlığına işaret etmektedir.

Buna ek olarak bebek, kaka yaptığı esnada ağlıyor veya zorlanıyorsa, bebeğin kakası yoğun kıvamlı ve sert ise, bebeğin kakasında kan izleri görülüyorsa ya da bebek, kakasını yaparken huzursuz ve rahatsızsa kabız olduğu söylenebilmektedir.

BEBEKLERDE KABIZLIK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Bebek, kaslarının gevşeyebilmesi için ılık suda banyo yaptırılmalıdır. Yaklaşık 20 dakika boyunca ılık bir suyun içinde oturtulan bebeğin kasları gevşemekte ve rahat hissetmesi sağlanmaktadır.

Bebeğinizin poposuna gliserin veya vazelin sürülmeli ve bu sayede rahatlayarak kakasını kolaylıkla yapabilmesi sağlanmalıdır.

4 aydan büyük bebeklerin öğünlerine ek olarak yanında elma, armut, erik veya şeftali suyundan yardım alınmalıdır.

Bebeğin bacaklarını karnına doğru çekip bırakarak bebeğe egzersizler yaptırılmalıdır.