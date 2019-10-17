Bebeğiniz uyurken dikkat! Sakın bunları yapmayın

Yeni dünyaya gelmiş bebeklerin gece ile gündüz arasındaki ayrımı algılaması mümkün değildir. Her bebeğin kendine ait bir uyku düzeni vardır ki bu nedenle de farklı saatlerde uyanıp, farklı saatlerde uyuması normaldir. Fakat bebeği gece gündüz kavramlarına alıştırmak ebeveynlerin görevidir. Çünkü uyuduğu odanın karanlık ve sessiz olması ve yalnızca bu ortamda uyuyabileceğini zaman içerisinde fark etmesi bebeğin uyku düzenini daha hızlı edinmesi açısından sağlıklı olacaktır.

UYKU ÖNEMLİ

Bebeklerin daha sağlıklı ve hızlı büyümesi için uyku oldukça önemlidir. Şu asla unutulmamalıdır ki bebeklerin gece uykusuna ihtiyacı olduğu kadar gündüz uykusuna da ihtiyacı vardır. Eğer bir bebek hiç uyanmadan 8 saatten fazla uyuyorsa kontrol etmek en doğrusu olabilir. Yeni doğan bebeklerin belli aralıklarla günde 8 kere beslenmeleri ve yaklaşık 18 saat uyumaları gerekmektedir.

UYKU SAATLERİNDE DEĞİŞMELER MUTLAKA OLUR

Bebekte gaz sancısı varsa, bir yeri ağrıyorsa veya aç ise daha az uyuyacaktır. Ek olarak ilaç kullanan bebekler var ise normalden daha fazla uyuyabilir fakat çok fazla ya da daha az uyuyorsa doktoruna danışılmalıdır.

BEBEĞİNİZ İHTİYACI OLDUĞU UYKUYU ALABİLİYOR MU?

Bu soruyu öğrenebilmenizin tek yolu bebeğinizin uyku düzenini takip etmektir. Ne zaman uykuya daldığını, aralıksız uyuduğu zamanları, ne sıklıkla uyanıp, gündüz ne kadar uyuduğunu tespit ederseniz bebeğinizin kendisine özgü oluşturduğu bilgileri kısa zamanda öğrenebilirsiniz. Bu olayla da sizde bebeğinizin ihtiyaçlarını o zaman zarfı içinde düzenleyebilir veya yapabilirsiniz.

BEBEĞİN DAHA GÜZEL UYUMASINI SAĞLAMAK İÇİN;

Yatağı sert ve yüzü yukarı gelecek şekilde yatırılmalıdır.

Bebeğiniz uyurken oyuncaklardan veya diş kaşıma eşyalarını uzaklaştırın.

Eğer bebeğiniz karanlıkta uyuyamıyorsa hafif bir müzik ve onu rahatsız etmeyecek şekilde loş bir ışık yakabilirsiniz.

ANNELER İÇİN İPUÇLARI İSE;

Gündüzleri perdeleri açmalı geceleri ise ışıkları kısmalısınız. Bu sayede bebeğiniz gece gündüz kavramını ayırt etmiş olacak.

Yatmadan önce bebeğinizin bezini değiştirmelisiniz.

Uzun süreli kuruluk bebeğinizin sık sık uyanmasını engelleyecektir.