Uyku bebeklerin gelişimine nasıl etki eder?

Uyku kalitesi ve düzeni olan bebekler iletişimi kuvvetli, neşeli ve fiziksel olarak da doğru gelişim gösterirler. Kaliteli uykunun formulü; sessiz ve karanlık bir ortamdır. Sessizlik ve karanlık ortam kadar yatağın kalitesi ve uyku pozisyonu da kaliteyi etkileyen etmenlerdendir. Bebeklere olabildiğince karanlık ve sessiz ortamlarda uyku sağlamak hormonlarının çalışmasına, fiziksel anlamda büyümesine ve zihinsel olarak da gelişmesine yardımcı olacaktır. Alınan uykunun kalitesi bebeğin gün içerisindeki faaliyetlerindeki canlılık ve enerjide gözlenebilir. Bütün koşullar sağlanmasına rağmen bebeklerde sık sık uyanma görülebilir, gün içerisindeki faaliyetlerine ve ve uyanma sıklığına göre bir uzmana danışmak gerekebilir.

Yetersiz veya kalitesiz uykusu olan bebeklerde huysuzluk, ağlama ve asabiyet gibi etkiler gözlenebilmektedir. İlerleyen zamanda ise çocukların iletişim ve odaklanma sorunu yaşayabilirler. Kaliteli ve derin uyku uyuyamayan bebekler REM uykusuna geçemediklerinden beyinlerinin aktifliklerini azaltır ve gelişimini negatif olarak etkileyebilir.

UYKUNUN FİZİKSEL GELİŞİME ETKİLERİ

Büyüme hormonu yani (GH) growth hormon olarak bilinen hormon hipofiz bezleri tarafından salgılanır ve bu hipofiz bezleri karanlık ortamda alınan derin uykularda çalışmaktadır. Büyüme hormonu bebeklerin fiziksel olarak anne karnındaki oluşumlarının ardından en önemli fiziksel gelişimlerinin göstergesidir. Yaş itibariyle büyüme yaş ile ters orantılı olarak küçük yaşlarda fazla, ilerleyen yaşlarda ise giderek azalarak gözlemlendiğinden bebekler büyüme hormonlarına daha fazla ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla uyku kalitesi en çok bebekler için önemlidir.

UYKUNUN ZİHİNSEL ETKİLERİ

Zihinsel olarak kaliteli uyku düzenine sahip olmanın etkileri, çabuk öğrenme, kolay iletişim kurma ve yaratıcılık gibi alanlarda pozitif olarak gözlemlenmiştir. Gün içerisindeki aktivitelerinde daha hızlı hareket edebilme, algılarının açıklığıyla zihinsel gelişim gözlemlenebilir. İlerleyen yaşlarda da iletişim ve öğrenme alanlarındaki açıklıkları ve yetkinlikleri gelişimlerinin bir göstergesidir.