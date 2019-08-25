Uyku bebeklerin gelişimine nasıl etki eder?

Yeni doğan bebekler için uyku çok önemlidir. Uyku bozukluğu yaşayanlar için ebeveynler çözüm yolları arıyor. Uykusu eksik veya kalitesiz olan bebeklerin çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Uyku bozukluğu için araştırma yapan anne babalar bu sorunun nasıl çözüleceğini merak ediyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:00
25 Ağustos 2019 Pazar 10:06
Uyku bebeklerin gelişimine nasıl etki eder"

Uyku kalitesi ve düzeni olan bebekler iletişimi kuvvetli, neşeli ve fiziksel olarak da doğru gelişim gösterirler. Kaliteli uykunun formulü; sessiz ve karanlık bir ortamdır. Sessizlik ve karanlık ortam kadar yatağın kalitesi ve uyku pozisyonu da kaliteyi etkileyen etmenlerdendir. Bebeklere olabildiğince karanlık ve sessiz ortamlarda uyku sağlamak hormonlarının çalışmasına, fiziksel anlamda büyümesine ve zihinsel olarak da gelişmesine yardımcı olacaktır. Alınan uykunun kalitesi bebeğin gün içerisindeki faaliyetlerindeki canlılık ve enerjide gözlenebilir. Bütün koşullar sağlanmasına rağmen bebeklerde sık sık uyanma görülebilir, gün içerisindeki faaliyetlerine ve ve uyanma sıklığına göre bir uzmana danışmak gerekebilir.

Yetersiz veya kalitesiz uykusu olan bebeklerde huysuzluk, ağlama ve asabiyet gibi etkiler gözlenebilmektedir. İlerleyen zamanda ise çocukların iletişim ve odaklanma sorunu yaşayabilirler. Kaliteli ve derin uyku uyuyamayan bebekler REM uykusuna geçemediklerinden beyinlerinin aktifliklerini azaltır ve gelişimini negatif olarak etkileyebilir.

UYKUNUN FİZİKSEL GELİŞİME ETKİLERİ

Büyüme hormonu yani (GH) growth hormon olarak bilinen hormon hipofiz bezleri tarafından salgılanır ve bu hipofiz bezleri karanlık ortamda alınan derin uykularda çalışmaktadır. Büyüme hormonu bebeklerin fiziksel olarak anne karnındaki oluşumlarının ardından en önemli fiziksel gelişimlerinin göstergesidir. Yaş itibariyle büyüme yaş ile ters orantılı olarak küçük yaşlarda fazla, ilerleyen yaşlarda ise giderek azalarak gözlemlendiğinden bebekler büyüme hormonlarına daha fazla ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla uyku kalitesi en çok bebekler için önemlidir.

UYKUNUN ZİHİNSEL ETKİLERİ

Zihinsel olarak kaliteli uyku düzenine sahip olmanın etkileri, çabuk öğrenme, kolay iletişim kurma ve yaratıcılık gibi alanlarda pozitif olarak gözlemlenmiştir. Gün içerisindeki aktivitelerinde daha hızlı hareket edebilme, algılarının açıklığıyla zihinsel gelişim gözlemlenebilir. İlerleyen yaşlarda da iletişim ve öğrenme alanlarındaki açıklıkları ve yetkinlikleri gelişimlerinin bir göstergesidir.

ilgili yazılar
Basen eritmek için özel diyet programı!
Basen eritmek için özel diyet programı!
Diyet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gerekenler!
Diyet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gerekenler!
Hibiskus çayının mucizevi 9 faydası!
Hibiskus çayının mucizevi 9 faydası!
Bir kere yiyen hep arıyor! İşte simit tiridi tarifi
Bir kere yiyen hep arıyor! İşte simit tiridi tarifi
Ahududu meyvesi doğum için kolaylık sağlıyor!
Ahududu meyvesi doğum için kolaylık sağlıyor!
Migren ağrısından kurtulmanın 6 yolu
Migren ağrısından kurtulmanın 6 yolu
En Yeniler
Rüyasında para görenler anlamını merak ediyor! İşte yorumu
Rüyasında para görenler anlamını merak ediyor! İşte yorumu
Migren ağrısından kurtulmanın 6 yolu
Migren ağrısından kurtulmanın 6 yolu
Uyku bozukluğu yaşayan bebeklerde en sık görülen problemler!
Uyku bozukluğu yaşayan bebeklerde en sık görülen problemler!
Bir kere yiyen hep arıyor! İşte simit tiridi tarifi
Bir kere yiyen hep arıyor! İşte simit tiridi tarifi
Ahududu meyvesi doğum için kolaylık sağlıyor!
Ahududu meyvesi doğum için kolaylık sağlıyor!
Hibiskus çayının mucizevi 9 faydası!
Hibiskus çayının mucizevi 9 faydası!
Basen eritmek için özel diyet programı!
Basen eritmek için özel diyet programı!
Diyet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gerekenler!
Diyet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gerekenler!
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!
İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Gezegenler bu hafta sizler için ne söylüyor? İşte yorumlar
Gezegenler bu hafta sizler için ne söylüyor? İşte yorumlar
Zoru sevenlerin işi: Beyaz etek nasıl kombinlenir?
Zoru sevenlerin işi: Beyaz etek nasıl kombinlenir?
Dil Kafe'de 8 dil bir arada
Dil Kafe'de 8 dil bir arada
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin