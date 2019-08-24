Bebeklerde kabızlık sorunu için 5 çözüm yolu!

Sindirim sistemi zayıf çalışan bebeklerde kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Bebeklerin bakımı ve sağlığı ile ilgili aileler oldukça yüksek hassasiyet geliştirirken bazı zamanlarda bebeklerde hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklardan biri de kabızlık oluyor genelde... Kabızlık sorunu olan bebekler için ne yapılması gerektiğini, konunun ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:45
24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
Bebeklerde kabızlık sorunu için 5 çözüm yolu!

Bebeklerde kabızlık sindirim sisteminin az çalışması ile ortaya çıkar. Uyku düzensizliği, midede yaşanan ağrılar ve düzenli beslenememe gibi sorunlara yol açabilir.  

BEBEKLERDE KABIZLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR?

Bağırsakların yavaş çalışması bebeklerde kabızlığa neden olabilir. Bağırsakların yavaş çalışması ise bebeğin metabolizma yapısı veya genetik yapı ile alakalıdır.

Beslenme düzeninde sıkça katı gıda tüketimi de bebeklerde kabızlığa sebep olur.

Bebeğin ayına göre fazla süt tüketimi,

Bağırsak genişliğinden kaynaklı anatomik sorunlar,

Doğum sonrası oluşan bağırsaktaki yapısal sorunlar,

Psikolojik nedenler, bebeklerde kabızlığın belli başlı nedenleri arasında yer alır.

BEBEKLERDE KABIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde kabızlık sorunu yetişkinlere göre biraz daha sancılıdır. Bebekler, kendilerini ifade edemedikleri için doğal olarak anneler neden ağladıklarını anlamakta zorlanır.

Bebeklerde kabızlık belirtileri;

Bebeğiniz kakasını sert yapıyor ise,

Uykusunda bile ağlıyor veya huzursuz ise,

Kakasını yaparken zorlandığını gözlemliyorsanız,

Bebeğinizin bezinde kakası ile birlikte kan lekeleri varsa,

Kakasını yaparken çok ağlıyor ise, kabızlık ile ilgili sıkıntı var demektir.

BEBEKLERDE KABIZLIK SORUNU İÇİN TAVSİYELER

Egzersiz, bebeğin kabızlık nedeni ile oluşan gaz sancıları için çok faydalıdır. Bebeğin bacaklarını karnına doğru ileri geri çekerek sancıların hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Ilık suda banyo yaptırmak da kabızlık konusunda yararlı olacaktır. Bebeğinizin rahat uykuya geçmesini sağlar.

6 aydan büyük bebekler için taze sıkılmış meyve suları da kabızlık için iyi bir çözümdür. Özellikle elma, erik, şeftali, armut gibi meyvelerin suyu kabızlık için çok yararlıdır.

Ek gıdalara geçişte dengenin kurulması önemlidir. Aniden ve yoğun bir şekilde katı gıda ile beslenmeye başlayan bebeklerde kabızlık sorununa sıklıkla rastlanır. Bu nedenle, ek gıdalara yavaş yavaş geçiş yapılması gerekir.

Eğer bebek mama takviyesi ile besleniyor ise, mamayı değiştirmeniz önerilir.

ilgili yazılar
Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş
Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Ekrem ağrılarınız mı var? Kombu çayını deneyin!
Ekrem ağrılarınız mı var? Kombu çayını deneyin!
En Yeniler
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
Deri çantanın ömrünü uzatmanın 7 püf noktası
İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!
İlk bebekte bu konularda çok zorlanılıyor!
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Sıfır maliyetli güzellik: Evde buhar maskesi tarifi
Gezegenler bu hafta sizler için ne söylüyor? İşte yorumlar
Gezegenler bu hafta sizler için ne söylüyor? İşte yorumlar
Zoru sevenlerin işi: Beyaz etek nasıl kombinlenir?
Zoru sevenlerin işi: Beyaz etek nasıl kombinlenir?
Dil Kafe'de 8 dil bir arada
Dil Kafe'de 8 dil bir arada
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!
1 incir 1 porsiyon meyve yemekle eş değer!
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Tatlı krizine ev yapımı çözüm: Ege usulü kaşık helvası tarifi
Bebeklerde kabızlık sorunu için 5 çözüm yolu!
Bebeklerde kabızlık sorunu için 5 çözüm yolu!
Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?
Unutkanlık rahatsızlığı olanlar hangi doktora görünmeli?
Büyük bedenli kadınlar için stil önerileri
Büyük bedenli kadınlar için stil önerileri
Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş
Zarafetin temsilcisi: İpek kumaş
Rüyada ölü mü gördünüz? İşte şaşırtıcı anlamı
Rüyada ölü mü gördünüz? İşte şaşırtıcı anlamı
Moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırları
Moda sektörüne girmenin ve başarılı olmanın sırları
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
Uzun seneler genç kalmanızı sağlıyor: Passiflora
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin