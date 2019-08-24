Bebeklerde kabızlık sorunu için 5 çözüm yolu!

Bebeklerde kabızlık sindirim sisteminin az çalışması ile ortaya çıkar. Uyku düzensizliği, midede yaşanan ağrılar ve düzenli beslenememe gibi sorunlara yol açabilir.

BEBEKLERDE KABIZLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR?

Bağırsakların yavaş çalışması bebeklerde kabızlığa neden olabilir. Bağırsakların yavaş çalışması ise bebeğin metabolizma yapısı veya genetik yapı ile alakalıdır.

Beslenme düzeninde sıkça katı gıda tüketimi de bebeklerde kabızlığa sebep olur.

Bebeğin ayına göre fazla süt tüketimi,

Bağırsak genişliğinden kaynaklı anatomik sorunlar,

Doğum sonrası oluşan bağırsaktaki yapısal sorunlar,

Psikolojik nedenler, bebeklerde kabızlığın belli başlı nedenleri arasında yer alır.

BEBEKLERDE KABIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde kabızlık sorunu yetişkinlere göre biraz daha sancılıdır. Bebekler, kendilerini ifade edemedikleri için doğal olarak anneler neden ağladıklarını anlamakta zorlanır.

Bebeklerde kabızlık belirtileri;

Bebeğiniz kakasını sert yapıyor ise,

Uykusunda bile ağlıyor veya huzursuz ise,

Kakasını yaparken zorlandığını gözlemliyorsanız,

Bebeğinizin bezinde kakası ile birlikte kan lekeleri varsa,

Kakasını yaparken çok ağlıyor ise, kabızlık ile ilgili sıkıntı var demektir.

BEBEKLERDE KABIZLIK SORUNU İÇİN TAVSİYELER

Egzersiz, bebeğin kabızlık nedeni ile oluşan gaz sancıları için çok faydalıdır. Bebeğin bacaklarını karnına doğru ileri geri çekerek sancıların hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Ilık suda banyo yaptırmak da kabızlık konusunda yararlı olacaktır. Bebeğinizin rahat uykuya geçmesini sağlar.

6 aydan büyük bebekler için taze sıkılmış meyve suları da kabızlık için iyi bir çözümdür. Özellikle elma, erik, şeftali, armut gibi meyvelerin suyu kabızlık için çok yararlıdır.

Ek gıdalara geçişte dengenin kurulması önemlidir. Aniden ve yoğun bir şekilde katı gıda ile beslenmeye başlayan bebeklerde kabızlık sorununa sıklıkla rastlanır. Bu nedenle, ek gıdalara yavaş yavaş geçiş yapılması gerekir.

Eğer bebek mama takviyesi ile besleniyor ise, mamayı değiştirmeniz önerilir.