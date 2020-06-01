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  3. Bebeklerde gür saçlar için 5 saç bakımı önerisi
01 Haziran 2020 Pazartesi 09:47 | Son Güncelleme:

Bebeklerde gür saçlar için 5 saç bakımı önerisi

Bebeklerde gür saçlar için 5 saç bakımı önerisi

Bebeklerde saç bakımı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şampuanından sabuna ve suya kadar her şey bebeğin cildini ve saçını etkiliyor. İşte gür saçlar için bebeklerde saç bakımı için 5 altın öneri…

Bebek saç bakımı nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok ebeveyn için bebeğin saçlarının gür çıkması büyük bir öneme sahip. Peki, bebeğin güzel saçlara sahip olması neyle ilgilidir? Bebeklerde saç bakımı için altın önerileri sizler için hazırladık. Eğer çocuğun saçları sizin için önemliyse bu önerilere kulak verin…

1. Çocukların saçlarının yıpranmaması için ılık suyla, parfümsüz ve renklendirici içermeyen sabun veya bebekler için özel üretilmiş olan şampuan kullanarak yıkanması gerekir.

2. Alerjileri, kızarıklığı veya kaşıntıyı önlemek için, kozmetik mağazalarda satılan ürünlerden uzak durulmalıdır. Çünkü bu ürünler temizleyici maddeler ve sentetik kokular gibi bebeğin cildini tahriş edebilecek kimyasallar içerir.

3. Çocuklarda kesinlikle saç kremi kullanılmamalıdır.

4. Çocukların saçlarını kurutmak için saç kurutma makinesi kullanılmazsa daha iyi olur. Çünkü saç kurutma makinesi özelliği itibari ile çok fazla sıcak yayan bir makinedir. Çocukların hassas ve narin saç ve saç derisi için zararlı olabilir. Çocukların saçlarını kurutmak için saç kurutma makineleri uzaktan ve ılık hava üfleme modunda kullanılmalıdır.

5. Bebeğinizin saçında toka veya lastik kullanmayın. Bebeklerin saçları genellikle çok ince tellidir ve aksesuarlar saçlarına zarar verebilir. Bu tip küçük aksesuarların bebek tarafından yutulması ve benzeri riskler de mevcuttur. Ayrıca saçları tamamen kurumadan bebeğinize şapka da takmamalısınız.


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