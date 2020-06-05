Bebeklerde fenilketonüri hastalığına dikkat! Her 4 bin 500 bebekten biri fenilketonüri hastası

Fenilketonüri hastalığı merak edilen ve araştırılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu hastalığın bebeklerde görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, fenilketonüri hastalığında erken tanının önemini vurguladı. Peki, fenilketonüri hastalığı belirtileri nelerdir?



Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Mahmut Saraç, Türkiye’de doğan her 4 bin 500 bebekten biri fenilketonüri hastası olduğunu, erken tanımlanıp tedavi edilmediği takdirde kaçınılmaz sonunun ağır zihinsel gerilik olduğu vurguladı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Mahmut Saraç, bebeklerde görülen fenilketonüri hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde devam eden çeşitli programlardaki çalışmalar sonucunda yıllar içinde çocuk ölümleri azalmakta, çocuk sağlığını tehdit eden diğer sorunlar öne çıkmaktadır. Fenilketonüri tarama işlemi doğumun gerçekleştiği hastaneden taburcu olduğu son vakitte alınan ve bağlı olduğu Aile Hekimliği Birimince 3-5 günler arasında alınan 5 damla topuk kanı ile yapılmaktadır.” dedi.

Yeni doğan döneminde belirti ve bulgular vakaların çoğunda çarpıcı olmadığından erken tanının güç olduğuna dikkat çeken Saraç, “Tedavi edilmeyen vakalarda ciddi zekâ geriliği ve asimetrik cücelik ortaya çıkar. Erken teşhis yapılmaz ise kalıcı zeka geriliği kaçınılmazdır. Erken tanı konan çocuklarda tedavi oldukça kolay, ucuz ve etkindir.” ifadelerine yer verdi.

“ERKEN TANIMLANIP TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE KAÇINILMAZ SON AĞIR ZİHİNSEL GERİLİKTİR”



Fenilketonüri’nin kalıtsal metabolik bir hastalık olduğuna parmak basan Saraç, şu şekilde konuştu: