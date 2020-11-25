Bebeklerde en çok görülen diş çıkarma belirtileri

Bebeklerde diş çıkarma süreci bebekten bebeğe değişiyor. Bu süreç bazı anneler için gece nöbetlerine dönüşürken bazıları için kolay geçiyor. Sağlıklı bebeklerde yaklaşık olarak 6 ve 7’nci aylarda ilk dişlerin çıktığını belirten uzmanlar, bebeklerde diş çıkarma belirtileri hakkında bilgi verdi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Özdemir, bebeklerde ilk dişlerin çıkışının önemli ve bir o kadar da zorlu bir adım olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

"Sağlıklı bebeklerde yaklaşık olarak 6. ve 7. aylarda ilk dişler çıkar. Fakat dişlerin çıkış zamanı bebekten bebeğe değişebilir. Bazı bebeklerde 3. ayda çıkan ilk diş, bazı bebeklerde 12. aya kadar gecikebilir. Genellikle elleri ağza götürme, ağızdan salya akıtma veya nesneleri ağza sokma gibi davranışlar diş çıkarma ile ilişkilendirilir ve 3. ayla birlikte artan bu davranışlar ebeveynlerde erken diş çıkarma endişesi uyandırır. 3 ve 12’nci aylar arasında herhangi bir zamanda dişler çıkmaya başlayabilir. Bebeklerde görülen bu tip davranışların gelişimin ve keşfetmenin doğal bir parçasıdır.”

HAFİF ATEŞ, SALYA AKITMA, DİŞ KAŞIMAYA ÇALIŞMA VE HUYSUZLUK

Diş çıkarma sürecinin bebek için ağrılı ve rahatsızlık verici bir dönem olduğunu aktaran Dr. Özdemir, diş çıkarma zamanı hakkında şunları söyledi:

“Ortalama 6. ve 7. aylarda başlayan bu sürecin sonunda bebeğiniz 3 yaşına gelene dek toplamda 20 adet olan süt dişleri tamamlanır. İlk çıkan dişler ise genellikle alt orta dişlerdir. Bunu üst orta dişler izler ve ardından yan kesici dişler çıkar. Köpek dişlerini ise azı dişleri takip eder. İlk dişin patlama zamanı yaklaştığında bebeğinizde bazı huzursuzluk belirtileri ortaya çıkabilir.”

BEBEKLERDE DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİ

Dr. Özdemir, görülen en yaygın diş çıkarma belirtilerini şöyle sıraladı:

“Hafif ateş (38 dereceden düşük)

Salya miktarında artış

İştahta azalma

Burun akıntısı

Diş etinde şişlik, kızarıklık ve beyazlaşma

Isırma, çiğneme gibi hareketlerle diş kaşıma isteği

Elleri kulağa götürme

Yüzde döküntüler

Daha sık emme isteği

Huysuzluk ve uyku sorunları

İshal ve kusma.”

Söz konusu belirtilerin tamamının her bebekte görülmeyeceğini söyleyen Dr. Özdemir, hafif ateş, salya akıtma, diş kaşımaya çalışma ve huysuzluk gibi belirtiler oldukça yaygın olduğunu dile getirdi.

DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKİLEN DURUMLAR

Diş çıkarma döneminin genellikle bebekte bazı sorunlara neden olsa da hafif şekilde, herhangi bir müdahale gerekmeksizin bir süre sonra atlatılacağını vurgulayan Dr. Tuba Özdemir, şu şekilde konuştu:

“Belirtilerin çok şiddetli olması, ateşin 38 derecenin üzerine çıkması, kusma ve uzun süren ishal gibi durumların görülmesi halinde mutlaka hekime başvurulması gerekir. Bu dönemde ebeveynler, ellerini çok iyi bir şekilde yıkadıktan ve duruladıktan sonra parmakları yardımıyla bebeğin diş etlerine masaj yapabilir. Ayrıca diş kaşıyıcılardan da faydalanılabilir. Fakat diş kaşıyıcıların içi sıvı dolu olanları, patlama riski nedeniyle tercih edilmemelidir. Zararlı boya ve kimyasallar içermeyen diş kaşıma halkaları, dondurucudan çıkarılmış bir gazlı bez veya ıslatılmış temiz bir bez bebeğin diş kaşıması için kullanılabilir. Diş çıkarma döneminde bebeğin ateşi ara ara ölçülmelidir. Ateş durumunda gerekirse çocuk doktoruna danışılarak bebeğe hekim tarafından reçetelendirilmiş olan ağrı kesici ve ateş düşürücüler verilebilir.”

BEBEĞİN DİŞLERİ GÜNDE İKİ KEZ FIRÇALANMALI

Bebeklerde ilk dişlerin çıkışı diş fırçalamaya başlamak gerektiğini söyleyen Dr. Özdemir, bebeklerde diş bakımı için şunları söyledi: