Bebeklerde emzik kullanımı o hastalıklara sebep olabilir dikkat!

Bebeklerde emzik kullanımı anne babalar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok anne özellikle geceleri emzik kullanıyor. Peki, emzik bebeğin gelişimini nasıl etkiliyor? Bebeklerde emzik kullanımı zararlı mı?

Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre emzik ilk ay içinde başlandığında hem “tek başına anne sütü” alma süresini hem de toplam emzirilme süresini kısaltmaktadır. Emzik kullanımı bebeklik döneminde enfeksiyon hastalıkları riskini arttırmaktadır.

1 YILDAN UZUN KULLANMAK İLTİHABA SEBEP OLABİLİR

Emziğin bir yıldan uzun süreli kullanımında da kulak iltihabı sıklığını artırdığı ve diş/çene yapısında bozukluklara yol açtığı bildirilmiştir. Emzik kullanımının sadece sınırlı durumlarda yararı saptanmıştır; bu nedenle doktorunuz önermedikçe emzik kullanmayın. Ayrıca emzik kullanan bebeklerin bir yaşına geldiklerinde emzik bırakmaları sağlanmalıdır.