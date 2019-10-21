Bebekler neden uyumaz? İşte çarpıcı tespitler

Uykusuzluk sorunu her bebeğin yaşayabileceği bir sorundur. İlk doğan bebekler genellikle 30 dakika ve 4 arasında uyurlar. Bebeğin yaşı ilerledikçe uyku yoğunlaşmaya başlar bu süreç ise 13-14 saat arasına çıkabilir. Bebekler genellikle 3 yaşına geldiklerinde uyku problemi yaşarlar.

BEBEKLERİN UYKUSUZLUK NEDENLERİ

Bebeklerde gaz sancıları anne-babaları uyutmazken, bebek büyümeye başladıkça diş çıkarma, korktuğu olaylarda rüyada tekrarlanması, terk edilme korkusu ve annenin işe başlaması gibi nedenlerde geceleri bebeklerin uyandığı gözlenmiştir. Bazı bebekler ise etrafta çok insan olması, eve yabancıların gelmesi gibi günlerde uyuyamazlar. Ve anne-babalarıyla fazla zaman geçirmek isteyen çocuklar genellikle uykuya direnirler.

Bir bebek uyumadan önce sallanmışsa ve bakım yapılıp emzirilmişse gece uyandığında tekrardan aynı davranışı göremediğinde huzursuz olur. Bu yüzden uyku sorunu yaşayabilirler. Aile içinde stres yaşaması, ruhsal problemler bebeğinizin uykusuzluk problemi yaşamasına sebep olabilir.

BEBEKLERDE UYKUSUZLUK TEŞHİSİ NASIL YAPILIR?

Bebeklerin uyku dönemleri ve uyanık halleri gözden geçirilmeli, uyku günlüğü tutulmalıdır. En az iki hafta süreyle uykuya geçiş saati, uykuda kalış süresi gibi detaylar en baştan kontrol edilmeli ve yanlışlık olduğunu düşündüğünüz bir konuda değerlendirme yapmanız gerekebilir.

UYKUSUZLUK PROBLEMİ YAŞAYAN BİR BEBEĞE NASIL YAKLAŞMALIYIZ?

Öncelikle karnının tok olduğuna, altının kuru ve ortamın yeterli sıcaklıkta olup olmadığına bakmalısınız. Bebeğinizi kucağınıza alarak konuşup onu sakinleştirmeli ve konuşmalısınız. Bebeğinizin kendisine güvenini arttırmak amaçlı her ağladığında onun yanına gitmeli ve bu işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

BEBEĞİ NASIL BİR ORTAMDA UYUTMALISINIZ?

Uyku sorunu yaşayan bebekler için sessiz, loş bir ortam onlar için idealdir. Her gün aynı ortamda ve aynı saatte uyutulmalı eğer isterseniz hafif bir müzik açarak uyumasını kolaylaştırabilirsiniz.

BEBEKLERDE UYKU PROBLEMLERİ

Uyku apnesi

Yatağa girmeyi reddetme

Uykuya dalmada zorlanma

Kabus ve kötü rüya görmek

Gün içinde uyanık kalamama gibi nedenleri de olabilir.