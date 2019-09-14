Bebekler için anne sütü hayati önem taşıyor!

Bebeğiniz eğer anne sütü almıyorsa öncelikle sütünüzü pompayla sağarak ona vermelisiniz. Sütünüzün bol ve sürekli olması için kendi beslenmenize özen göstermeli, iyi beslenmelisiniz ve 3 saatte bir sütünüzü çekmelisiniz. Daha uzun süre ara verirseniz sütünüz azalır ve çabuk biter. Eğer sütünüz yok veya yetersiz geliyorsa; ayına uygun mama desteğini doktorunuzun ayarlama ve önerilerine göre vermelisiniz.

Çocuklar ve bebekler beslenme kirliliğinden biz büyüklere göre daha yoğun etkilenirler. Ve bu durum çocukluk dönemi ve yetişkinlik döneminde bir çok sağlık problemleri yaşamalarına zemin hazırlayabilir. Bunun bilincinde olarak çocuklarımızı olabilecek en doğal yiyeceklerle beslemeliyiz. Katkı maddesi içeren paket yiyecekler konusunda seçici davranmalı, sebze ve meyvenin doğal üretilenleri mevsiminde taze olarak tüketmeliyiz.

Bebeğiniz bağışıklık sistemini güçlendirmek için; birinci kural bebeğinizi anne sütüyle beslemek. Eğer bebeğiniz emmiyorsa sütünüzü sağarak vermelisiniz, ancak sağdığınız sütü kısa süre içinde bebeğinize verirseniz besin elementi ve enzim kaybı az olacağı için bağışıklık sistemine etkisi o kadar büyük olur.

BAĞIŞIKLIĞI İÇİN SU ŞART

6 AYDAN İTİBAREN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Bol su içmesini sağlamalıyız.

Her gün 2- 3 kere küçük miktarlarda çiğ mevsim sebze - meyvesi yemesini sağlayın

Ek gıdalara çocuk doktorunuzun takibi ile düzenli ve doğru sırada başlamalısınız. İlk başlangıç;

- Meyve püresi

- Çorba

- Yoğurt

Kahvaltı temelinde başlamalı, bir yiyecek grubuna alışıp tam yedikten sonra diğer gruba başlamalı

NİL ŞAHİN GÜRHAN