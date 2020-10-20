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20 Ekim 2020 Salı 15:00 | Son Güncelleme:

Bebekler biberonlarla günde 1 milyon mikroplastiğe maruz kalıyor

Bebekler biberonlarla günde 1 milyon mikroplastiğe maruz kalıyor
AA

Araştırmaya göre biberonun, içindeki sıvı ne kadar sıcaksa o kadar çok mikroplastik parçacıkları salıyor. İşte biberon üzerine yapılan araştırmada dikkat çeken detaylar...

Piyasada birçok biberon çeşidi bulunuyor. Peki, bunlar arasında bebekler için hangileri daha sağlıklı ya da daha tehlikeli? Yapılan bir araştırmaya göre biberonların ısıyla temasının arttığı durumlarda yüksek düzeyde mikroplastik parçacıkları saldığı bildirildi.

AA'nın United Press International Ajansından aktardığı habere göre İrlanda'da Trinity College Dublin'de görevli bilim insanı Liwen Şiao liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde 10 biberon çeşidi incelendi.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, 7 biberonda mama hazırlanırken ısıyla mikroplastik parçalarının açığa çıktığı tespit edildi.

Biberonun, içindeki sıvı ne kadar sıcaksa o kadar çok mikroplastik saldığı da gözlendi.

Uzmanlar araştırmanın, bebeklerin mama yoluyla günde yaklaşık 1,6 milyon mikroplastik partiküle maruz kalıyor olabileceğini ortaya koyduğuna işaret etti.

Araştırmanın bulgularına eşlik eden bir makale kaleme alan Viyana Tıp Üniversitesi'nden Philipp Schwabl, "Tespit edilen mikroplastik parçacıklarının sayısı çok yüksek görünüyor. Bu mikroplastik seviyelerini sindirmenin, bebeklere veya genel olarak insan sağlığına etkisini henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

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