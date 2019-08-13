Bebeğiniz pişik mi oluyor? İşte çözümü!

Pişiğe neden olabilecek faktörler arasında aşağıdaki durumlar gösterilebilir;

Hava durumuna uygun olmayan kıyafetler giydirilmesi; sıcak havada bebeğe kalın kıyafetler giydirilmesi

Tahriş edebilecek kıyafetler kullanılması. Hava almasını engelleyecek naylon vb kıyafetlerin kullanılması.

Bebeğin kaka veya çişini yapması durumunda bezin kısa bir sürede değiştirilmemesi.

Eğer bebek ishal ise sık sık dışkılaması pişik oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle ishal döneminde özenle bebek takip edilmelidir. Dışkılama yaptığı anda bez değişimi yapılmalıdır.

Bebek bezleri, bebekler için sıcak ve nemli ortam oluşturur bu ortam ise pişiğin oluşumuna katkı sağlayabileceği gibi doğru bez tercih edilmemesi de bebekte pişiğe yol açabilir.

Bebeğin fazla kiloya sahip olması ve derinin sürtünmesi pişik oluşumuna neden olacaktır.

Vücuttaki doğal koruyuculara zarar verecek sabun kullanımı ve kimyasal maddeler pişik oluşumuna neden olacaktır.

Bebeklerde sürekli sabun ve şampuan kullanımı onların hassas derisi için uygun olmayacaktır.

BEBEKLERDE PİŞİK NASIL ÖNLENEBİLİR?

Bebeklerde pişiğin önlenebilmesi için öncelikle bebeğin altını temiz tutmaya dikkat edilmelidir. Kakanın bezde uzun süre kalması özellikle çişini yapması durumunda idrarda bulunan amonyak ciddi anlamda cildi tahriş edebilir. Bu nedenle bebeğin altının sık sık kontrol edilmesi gereklidir.

Bebeğin altını sık sık değiştirilmesinin haricinde dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise bebeğe sürekli bez takılmaması ve poposunu bir süre hava almasını sağlayabilmektir.

Bebeğin altı değiştirildikten sonra yıkanmalıdır fakat sık sık sabun vb kimyasalların kullanılması derinin kendine has koruyuculuğunu yok edebilir.

Bebeklere havaya uygun kıyafetler giydirilmelidir. Çok fazla sıkı ve kalın kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Sıcak ortamlarda derisinin nefes almasını engellemek bakteri oluşumuna neden olabilecektir. Üst üste çok fazla eşya giydirmemeli, olabildiğince az ve ortama uygun kıyafet tercih edilmelidir. Sentetik kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

Anne sütünden geçen gıdalarda pişik oluşumunu kötü yönde etkileyebilir.Domates vb asit içeren gıdaların anne sütüyle bebeğe geçmesi pişik oluşumunun hızlanmasına katkıda bulunabilir.