Bebekler masaja bayılıyor

“Bebek masajı nasıl yapılır?” sorusuna karşılık hassas davranılması gerektiği en temel şarttır. Bebek masajı yaparken birçok detaya dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin bebeklere banyodan sonra masaj yapılması çok iyi bir zamanlama olacaktır. Masaj esnasında sadece masaj ile ilgilenilmesi gerekir. Yapılan bu masaj bebeğe kendini iyi hissettirir. Birçok hastane ve bebek merkezi bebek masajı artık bu konuda eğitimler bile düzenliyor…
BEBEK MASAJI NASIL YAPILIR?
Aslında hemen hemen her gün fark etmeden çocuklarımıza masaj yaparız. Koluna hafif bir dokunuş, kafasının okşanması ya da sırtının sıvazlanması fark etmeden yaptığın günlük masajlar olabilir. Tüm bu dokunuşlar onun kendini iyi hissetmesine yardımcı olur. Masaj seanslarını bir rutine sokarak, bebeğine daha rahat bir uyku sağlayabilir hem de aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsin.
Bebeğe her gün masaj yapılmasının beynin gelişimini ve fiziksel sağlığı arttırdığı gösterilmiştir. Bebekler masaja bayılır. Masaj için en iyi zaman ılık bir banyodan sonra bebeğin sakinleştiği zamandır. Yumuşak hareketlerle okşama ve birkaç sevgi sözü bebeğin uykuya dalmadan önce gazının çıkmasına ve gevşemesine yardımcı olur.
MASAJIN BEBEĞE OLAN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?
- Bebeği rahatlatır.
- Güven bağı oluşmasına yardımcı olur.
- Masaj, bebeğinin uykusunu düzene sokar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kan dolaşımını iyileştirir ve derinin dokusunu geliştirir.
- Masaj, hazma yardımcı olur.
- Kolik ve reflüden şikâyeti olan bebekleri masaj rahatlatır.
Birçok hastane ve doğum merkezi, bebek masajı konusunda kurslar düzenlemektedir. Sen de bunlara katılabilirsin. Aşağıda bebek masajının temel ilkeleri hakkında bazı ipuçları verilmektedir.