Bebekler masaja bayılıyor

“Bebek masajı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı birçok karşılık bulabilir. Aslında bebeklere olan çoğu dokunuşumuz onlar için bir masajdır. Yapılan bu masajlar onun iyi hissetmesini sağlar. Ancak yapılan bebek masajının nasıl olacağı önemli bir konudur. Yanlış yapılan masaj ciddi sorunlara neden olabilir...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
Bebekler masaja bayılıyor

“Bebek masajı nasıl yapılır?” sorusuna karşılık hassas davranılması gerektiği en temel şarttır. Bebek masajı yaparken birçok detaya dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin bebeklere banyodan sonra masaj yapılması çok iyi bir zamanlama olacaktır. Masaj esnasında sadece masaj ile ilgilenilmesi gerekir. Yapılan bu masaj bebeğe kendini iyi hissettirir. Birçok hastane ve bebek merkezi bebek masajı artık bu konuda eğitimler bile düzenliyor…

BEBEK MASAJI NASIL YAPILIR?

Aslında hemen hemen her gün fark etmeden çocuklarımıza masaj yaparız. Koluna hafif bir dokunuş, kafasının okşanması ya da sırtının sıvazlanması fark etmeden yaptığın günlük masajlar olabilir. Tüm bu dokunuşlar onun kendini iyi hissetmesine yardımcı olur. Masaj seanslarını bir rutine sokarak, bebeğine daha rahat bir uyku sağlayabilir hem de aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsin.

  • Banyodan sonra masaj yapmak birçok ebeveyn için iyi bir zamanlamadır.
  • Bebeğine masaj yaptığın sırada televizyon izlemek ya da telefonla konuşmak gibi diğer işlerden uzak durmalısın. Dış etkenlerin onun dikkatini dağıtmasına izin verme! Hem unutma, bu ikiniz arasındaki kaliteli zamanı da arttırır.
  • Odanın ılık olduğundan ve bebeğin rahatsız pozisyonda olmadığından emin olmalısın.
  • Her ikiniz için rahat bir yüzey seçmelisin. Onun için ideal olanı seçerken, kendine de zarar vermemelisin.
  • Eğer bebeğin çocuk bezi kullanmıyorsa, altına katlanmış bir havlu koyarak ya da yeni bir bez koyabilirsin. Bebeğin rahatladığı zaman, acil durumlarda lazım olabilir.
  • İhtiyacın olan her şeyin elinin altında olduğuna emin olmalısın. 
  • Eğer masajı ağrıyı dindirmek için yapmıyorsan, kendini rahat hissettiğinde ve bebeğin genel olarak halinden memnun olduğunda masaja başla.
  • Masaj sırasında bebeğinle göz teması kurarak ve konuşarak, masaja başlayacağını bilmesini sağlamak iyi bir hazırlama yöntemidir. Ellerini ısıtmak için birbirine kavuşturman, önemli bir ipucudur.
  • Bir bebek losyonu veya soğuk preslenmiş badem yağı kullanılabilir. Bunlar, bebeğinin derisi için faydalı olacaktır ve kolaylıkla emilebilir.
  • Sallayarak ve birbiriyle ovuşturarak ellerini ısıt.
  • Bacaklardan başlayarak, vücudun yukarısına doğru devam et.
  • Uzunlamasına çok az basınç uygulayarak ov.
  • Karına herhangi bir basınç uygulama.
  • Kalınbağırsaktan kaynaklanan ağrıyı dindirmek için masaj yaparken, bebeğin midesinin sağ tarafından başlayarak dairesel hareketler uygula.
  • Masajı uzun süre kucaklayarak bitir ve üşütmemesi için hemen giydir.

Bebeğe her gün masaj yapılmasının beynin gelişimini ve fiziksel sağlığı arttırdığı gösterilmiştir. Bebekler masaja bayılır. Masaj için en iyi zaman ılık bir banyodan sonra bebeğin sakinleştiği zamandır. Yumuşak hareketlerle okşama ve birkaç sevgi sözü bebeğin uykuya dalmadan önce gazının çıkmasına ve gevşemesine yardımcı olur.

MASAJIN BEBEĞE OLAN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

- Bebeği rahatlatır.
- Güven bağı oluşmasına yardımcı olur.
- Masaj, bebeğinin uykusunu düzene sokar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kan dolaşımını iyileştirir ve derinin dokusunu geliştirir.
- Masaj, hazma yardımcı olur.
- Kolik ve reflüden şikâyeti olan bebekleri masaj rahatlatır.

Birçok hastane ve doğum merkezi, bebek masajı konusunda kurslar düzenlemektedir. Sen de bunlara katılabilirsin. Aşağıda bebek masajının temel ilkeleri hakkında bazı ipuçları verilmektedir.

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