Bebek gibi bir cilt için evde maske tarifi

Evde cilt bakım tarifleri araştırılıyor. Kaymak ve buğday nişastası ile yapılan maske bebek gibi bir cilde kavuşturuyor, cildi ölü deriden arındırıyor ve yeniliyor. Hassas cildi olanlar evde maske tarifleri uyguluyor. İHA’ya açıklamalarda bulunan QNET Türkiye Ürün Eğitmeni Seher Karapelit ciltteki ölü deriyi soyan hücre yenileyici kaymak ve buğday nişastası tarifini 35 yaş altı ve hassas cildi olanların denememesini önerdi.

KAYMAK VE BUĞDAY NİŞASTASI MASKESİ

Limonu ortadan kesip, biraz tuza batırarak yüzümüzde gezdiriyoruz. Bir dakika boyunca tuzlu limon ile masaj yaparken, göz çevresine değdirmemeye dikkat ediyoruz. Daha sonra cildimizi bol su ile yıkayıp, temiz havlu ile kuruluyoruz. İkinci etapta ise birer tatlı kaşığı buğday nişastası ve kaymağı homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıp temiz cilde uyguluyoruz, 25 dakika bekletip yıkıyoruz.