Bebeği emzirmeyi bırakmak neden zor?

Anneler ile yeni doğan çocukların birbirine bağlanmasında bebeğin anne sütü ile beslenmesinin önemi çok yüksek... Bebeklerini emziren anneler çocuklarıyla doğal bir bağ kuruyor. Sütten kesilme durumu ise anneler için psikolojilerini yönetmeleri gereken bir dönemi kapsıyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
15 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
Bebeği emzirmeyi bırakmak neden zor"

BEBEĞİNİZİ EMZİRMEYİ BIRAKIRKEN

Bebeğiniz için ideal sütten kesme yaşı sizin için doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Emzirme bebeğinizin ihtiyacı olan besinleri vermesi ve onu hastalıklara karşı koruması ile birlikte psikolojik olarak da gerekli bir eylemdir. Bu sebeple bebeğinizi emzirmeyi bırakırken bu süreci sağlıklı bir şekilde sonlandırmak önemlidir. Bu sebeple bu süreçte dikkat etmeniz gerek bazı noktalar vardır. Bu noktalar bu sürecin hem bebeğiniz hem de sizin açınızdan olumlu ve rahat bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. Peki emzirmeyi bırakan annelerin psikolojik değişimleri nasıldır?

BEBEĞİNİZİ EMZİRMEK PSİKOLOJİK OLARAK NE İFADE EDİYOR?

Bebeğiniz dünyaya geldiği andan itibaren çevre ile etkileşime girme ihtiyacı duyar.Bu tanımadığı dünyayı anlamlandırmak için çaba gösterir.Bebeğiniz çevresini ilk olarak ağız yolu ile anlamaya başlar.Bunun sebebi ilk olarak beslenme ihtiyacını buradan karşılamasındandır. Gelişkin olan refleksi emmedir ve çevreyi de böyle tanır. Bu sebeple nesneleri de sürekli ağzına götürür.Bunun sebebi o nesneleri anlamaya çalışmasıdır. Bununla birlikte bebek güven duygusunu da ağız yolu ile oluşturur. Bebek onu besleyen annesine karşı güven duygusu geliştirir ve onunla bu sayede bir bağ kurar.

Bu bağ hem anne için hemde bebek için oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemde annesi tarafından gereğinden az ya da çok beslenen bebek ileride buna bağlı psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Bu sebeple bu dozaj oldukça önemlidir. Bu yüzden bebeğinizi emzirmeyi bırakma kararı bir uzman ile birlikte alınması gereken bir karardır.

BEBEK EMZİRMEYİ BIRAKMAK

Emzirme bebeğiniz ile bir bağ kurmanızı sağlar. Bu bağ doğal bir bağdır ve anne çocuk ilişkisi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple emzirmeyi bırakmak farklı psikolojik etkilere sebep olabilmektedir. Peki bebek emzirmeyi bırakan annelerin psikolojik değişimleri nelerdir?

İlk olarak emzirmeyi bırakma aşaması hem sizin için hem de bebek için oldukça zor bir dönem olacaktır. Bunun sebebi bebeğinizin kendini orada güvende hissetmesi ve buna ihtiyaç duymasıdır. Bu alışkanlıktan vazgeçmek kendisini güvensiz hissetmesine sebep olduğundan huysuz ve mutsuz olabilir. Bu durum da doğrudan size etki edecektir. Bu süreçte kararlı olmanız ve kendinizi üzmemeniz gerekmektedir. Bebeği sütten kesmek fizyolojik ve psikolojik olarak bebeğinizin yararına olacak bir durumdur. Uzun vadede yararlarını düşünerek kendinizi iyi hissetmeye çalışın.

Bu süreçte bebeğiniz çok ağlayacağından kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Bu duygusal tutumdan kaçınarak bunun onun iyiliği için gerekli olduğunu kendinize hatırlatmaya çalışın.

Emzirmenin oluştuğu bağın bebek emzirmeyi bıraktığınızda değişeceğini düşünerek kendinizi depresif hissedebilirsiniz fakat süreç ilerledikçe bebeğinizle bağınızın aksine kuvvetlendiğini göreceksiniz.

Unutmayın ki bu süreç boyunca duygusal ve depresif olmanız oldukça doğaldır.İhtiyacınız olan kararlılık ile birlikte bu süreci başarılı bir şekilde atlatabilirsiniz.

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