Ateşlenen bebek için bunları yapın! İşte 9 öneri

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECEDİR?

Yaptığınız ölçümlerde 37,5 tan itibaren yüksek ateş olarak kabul edilir. Yapılan ölçüm yerine göre değerler farklı olacağından ona göre bir değerlendirme yapılması gerekir.

BEBEKLERDE YÜKSEK ATEŞ NEDEN GÖRÜLÜR?

Bebeklerde ilk üç ay çok önemlidir. Eğer üç ayını doldurmadan ateşlenmişse vakit kaybetmeden doktora başvurmalı, bebeğiniz enfeksiyon kapmış olabilir.

BEBEĞİN ATEŞLENME NEDENLERİ;

Üst solunum yolları, grip ve idrar yolu enfeksiyonları,

Romatizmal hastalıklar

Diş çıkarma dönemleri

ATEŞLENDİĞİNİZ ANLADIĞINIZ AN BUNLARI YAPIN

Öncelikle üzerindeki çıkarın ve doğruca banyoya ılık bir duş yaptırın.

Mümkünse ince kıyafetler giydirin. Bir atlet veya badi bebeğinize yeterli olacaktır.

Doktor tavsiyesi mutlaka alın ve ona göre bebeğinize ilaç verin. Ateş düşürücü veya fitil vermelisiniz.

Bebeğinizin ateşini belirli aralıklarla kontrol edin. Eğer ateşi düşmüyorsa ve 39 dereceye varmışsa doktora gitmeyi ihmal etmeyin.

Bol bol su içmesini sağlayın.

Bebeğinizin hareket etmesini kısıtlamaya çalışın çünkü fazla hareket etmeleri tekrardan ateşinin yükselmesine yol açabilir.

Ortamın sıcaklığını muhafaza edin.

Ateşi var ise üzerini örtmeyin.

Sakin olmaya çalışın. Çünkü bebeğiniz sizin yaşadığınız stresi anlayıp daha da huysuzlaşabilir.

EĞER ATEŞLE BİRLİKTE BU BELİRTİLER OLUYORSA DİKKAT!

2 yaş altındaki bebeklerde görülüyorsa,

48 saatten fazla sürdüyse,

Ağlama, inleme ve huysuzluk var ise,

Ateşle birlikte uyku geliyorsa,

Zor nefes alıp verme başlıyorsa,

Yutkunma güçlüğü çekiyorsa

Ciddi bir problemle karşılaşmadan evvel vakit kaybetmeden bir doktora göstermeniz gerekir.

ATEŞLİ HAVALE NEDİR?

3 aydan küçük ve 38 dereceden fazla ateşi olan küçük bebekler en riskli gruptur. Bu bebeklerde ateşe neden olan etkeni testlerle belirlenmesi gerekir. Beslenmesi zayıf ve ateşi 3 günden fazla sürüyorsa bu durum bebekte fazla ciddi bir hastalık işareti olabilir. Bebeğin renginin soluklaşması, morarması veya uykuya eğilim, uykudan zorla uyandırma gibi durumlarda hastalık tehdidine karşı dikkatli olunması gerekir.