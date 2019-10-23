Bebeğiniz mi ateşlendi? İşte yapmanız gerekenler

Bebeğinizin ateşinin yükselmesi onun küçük bedeninin enfeksiyon ve hastalıklarla mücadele ettiğini göstermektedir. Aslında ateş yükselmesi bebeğinizin o sırada vücudundaki enfeksiyon ve hastalıkla savaş verdiğinin bir göstergesidir. İyileşme sürecinin de bir parçası sayılabilir. Fakat bu mücadele sırasında ateşin çok fazla yükselmesi hiç istenmeyen sağlık sorunlarına sebep olabileceğinden bebeğin ateşi yükseldiğinde bunu düşürmek için önlemler almak gerekecektir. Unutulmamalıdır ki bu önlemler bebeğinizi iyileştirmek için değil, bebeğinizi yüksek ateşin zararlarından korumak içindir. Peki yüksek ateş nasıl düşürülür?

YÜKSEK ATEŞİ DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Yaygın bilinen ateş düşürme yöntemleri sirkeli ıslak bez kullanımı ya da buz kullanımı yoluyla ateşin düşürülmesidir. Bu iki yöntem de bilinenin aksine ateşi uzun süreli olarak düşürmeye yardımcı olmaz. Kısa vadede bir ateş düşüklüğü sağlasa da 1-2 saat içerisinde ateş tekrar yükselmeye devam edecektir. Peki bebeklerin ateşini düşürmek için ne yapmalı? Öncelikle bebeğinizin kıyafetlerini soymalısınız. Burada amaç bebeğinizin ateşini uzun süreler boyunca düşük tutmaya çalışmaktır. Eğer bu yöntemin işe yaramadığını fark ettiyseniz ılık bir duş bebeğinizi rahatlatabilir.

Bununla birlikte ateş düşürücü şurup kullanmak da yararlı olabilir. Elbette burada bebeğinizin yaşı ve direnci dikkat edilmesi gereken özelliklerdir. Bebeğinizin ateşi 39 derece seviyelerinde seyrediyorsa ve bu ateşi düşürmek mümkün olmuyorsa vakit kaybedilmeden bir doktora başvurulmalıdır. Çünkü bu durum hastalığın yarattığı bir durum olmasının yanında ateş düşürülmez ise havaleye sebep olabilmektedir.

YÜKSEK ATEŞ HASTALIK HABERCİSİDİR

Bebeğinizin ateşinin yükselmesi demek o an bebeğinizin bir hastalıkla mücadele etmesi demektir. Bu anlamda ateş düşürmek bir tedavi değil bir önlemdir. Bebeklerde ateş genellikle gece saatlerinde yükselir. Bu sebeple hastaneye gitmek ve tedavi almak mümkün olamayabileceğinden evde buna müdahale etmek gerekebilmektedir. Fakat ateşin yükseldiği gecenin ertesinde de ateş düşmüyorsa mutlaka bir doktorla görüşülmesi gerekir. Çünkü bu bebeğinizin hastalıkla mücadele etmeye devam ettiğinin ya da vücudunda bir enfeksiyon olduğunun göstergesidir. Ve bu durumlar tedavi edilmediği sürece ateşin düşürülmesi pek mümkün olmayabilir.