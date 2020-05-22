Bayramınız şekerli yiyecekler yüzünden zehir olmasın

Ramazan ayı boyunca uzun süren açlık saatleri Ramazan Bayramı ile yerini fazla ve kalorili beslenmeye bırakıyor. Bayramda beslenme öğünlerine dikkat çeken uzmanlar, reflü atakları, hazımsızlık ve mide hastalıklarına karşı vatandaşları uyardı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişçi, ramazanda yavaşlayan metabolizmayı dengelemek için önerilerde bulunarak “Ramazan ayında günde iki öğün beslenirken bayramda o enfes sofralar ve tatlıların dayanılmaz cazibesine yenik düşerek porsiyon kontrolünü ayarlayamıyoruz. Bu yüzden Ramazan sonrası aniden yemeklere, tatlılara yüklenmek midemizde yanma, reflü atakları, hazımsızlık, ani kan şekeri değişikliği gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yavaşlamış metabolizmaya fazla kalori verdiğimiz için de hızlı kilo alımları gözleniyor. Bu yüzden Ramazan’da yavaşlamış metabolizmanıza aşırı yükleme yapmayın.” dedi.

ÖĞÜN SAYISINI BİR ANDA ARTTIRMAYIN

Bazı kişilerin ‘Ramazan’da zaten 1 ay aç kaldık. Bayramda yerim, sonrasında yine dengelerim’ düşüncesiyle yanılgıya kapıldığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişçi, metabolizmayı eski düzenine getirmek için birden hızlı değişiklikler yapmak yerine, bayrama hafif geçişler yapılarak başlanmasını tavsiye etti. Kirişçi, bayram için sağlıklı ve kontrollü beslenme önerilerini 6 maddede sıraladı:

"Öğünlerinizi birden artırmayın. 2 öğünden 3’e çıkartın. Sonra 4, 5, 6 diye kademeli ve porsiyon kontrolünü ayarlayarak ara öğünlerinizi de düzenleyin.

Bayram sabahı güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltı yaparak başlayın. Yumurta, peynir, yeşillik, tokluk hissi sağlayan yüksek lif kaynağı esmer ekmek ile dengeli ama doyurucu tercihler yapın.

Ana yemeklerinizde besin gruplarının (et, süt, sebze grubu) her birinden azar azar da olsa bulundurmaya çalışın.

Yemeklerin midenizi fazla yormaması ve kilo kontrolünü sağlamak adına pişirilme şekline özen gösterin. Et, tavuk ve balıkları ızgara, fırında, haşlama şeklinde ya da kendi yağı veya suyu ile pişirin. 1 kilo sebze yemeğine en fazla 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Ara öğünlerde meyve, kuru yemiş, hurma, süt ve süt ürünleri ya da ev yapımı dondurma gibi sağlıklı fit tariflerle kan şekerinizi dengelemeye özen gösterin. Vitamin, mineralden zengin olan ve posa içeriği yüksek olan taze meyveleri, kuru meyveleri, ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişleri tüketebilirsiniz. Ara öğünler ana yemekte daha fazla yemek yememizi engellediği için kilo kontrolünüzü dengelemenize destek olur.

Ramazan ayında yeteri kadar su içemedik. Yavaşlamış metabolizmayı hızlandırabilmeniz adına bayramda su miktarınızı da artırmaya özen gösterin."

“AŞIRI UNLU VE ŞEKERLİ GIDALARA DİKKAT”

Uzun süren bir açlıktan sonra normal yeme tarzına geçildiğinde insan bünyesinde birtakım değişimlerin söz konusu olacağını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişçi, “Bayramda; fazla miktarda yağ, şeker ve un kullanılarak yapılan hamurlu şerbetli tatlılar, kızartmalar ve hamur işleri; enerji değerlerinin çok yüksek olması nedeniyle özellikle bel çevresinde genişlemeye neden olabilir. Bel çevresinin yağlanması; insülin direnci, karaciğer yağlanması veya tansiyon gibi birçok metabolik hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırır.” şeklinde konuştu.

SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişçi, tatlıdan vazgeçemeyenlerin de baklava gibi şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih etmeleri gerektiğini söyleyerek şu önerilerde bulundu:

“Bayramda 3-4 dilim baklava, börek ve keki birlikte tüketmek yerine küçük bir kâse sütlü tatlı, 1 dilim börek veya 1 dilim kek tercih edebilirsiniz. Çünkü 1 dilim baklava 1 dilim ekmeğe, 1 dilim su böreği ise 4 dilim ekmek ve 1 yemek kaşığı yağa eşittir. Şekeri ve yağı da çok yüksektir. Tüketilen tatlı miktarının günde 2 porsiyonu geçmemesine dikkat edin. Şeker hastaları, kalp hastaları, tansiyon hastaları bu tür yiyeceklerden kesinlikle uzak durmalıdır. Ayrıca gazlı içecekler, konsantre meyve suları veya şekerli limonatalar yerine su, şekersiz meyveli çaylar, taze sıkılmış meyve suları, ayran veya sade sodalar tercih edilmelidir.”

EV YAPIMI DONDURMA TARİFİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hatice Sultan Kirişçi, son olarak bayramda ev yapımı sağlıklı dondurma yapmak isteyenler için ise şu tarifi verdi: