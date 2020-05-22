Bayramdan sonra kilo almamanın püf noktaları! Sağlıklı beslenme önerileri

Ramazan Bayramında kilo alma korkusunu yaşayanlar sağlıklı beslenme önerilerini araştırıyor. Az ve sık yemenin önemine vurgu yapan uzmanlar, şeker yerine meyve önerdi. İşte bayramda kilo almamak için püf noktalar...

Ramazan Bayramı yaklaşırken, İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Maria Tanoğlu, Ramazan Bayramı’nı kilo almadan geçirmek için beslenme önerilerinde bulundu. Dyt. Tanoğlu, "Oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızımızda yavaşlama olur ve vücudumuz oruç sonrası daha hızlı kilo almaya müsait olur. Bu nedenle Ramazan’dan çıkan kişiler kilo almamak için bayramdaki beslenmelerine dikkat etmelidir." dedi.

"BAYRAMDA ŞEKERİNİZ KURU MEYVELER, TATLINIZ İSE SÜTLÜ TATLILAR OLSUN"



Bayramda nasıl beslenilmesi hakkında bilgi veren Dyt. Maria Tanoğlu, "Ramazan ayı boyunca iftar, sahur ve gece atıştırmalıkları şeklinde iki-üç öğünle beslendik. Şimdi az ve sık yiyerek metabolizmamızı yeniden ana ve ara öğünlere adapte etme vakti. Ramazan sırasında yavaşlayan metabolizma hızımızı tekrar eski düzenine adapte ederken sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde az ve sık beslenmek çok önemli. Bu durumda bayramı yemek festivali olarak düşünmek yerine, yavaş geçişlerle yapılan bir adaptasyon diyeti olarak değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

"ŞEKER YERİNE KURU MEYVELER YİYİN"



Dyt. Tanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tükettiğinizde vücudunuz daha fazla insülin hormonu üretir. İnsülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Şeker, beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker ve basit karbonhidrat ağırlıklı beslenme modelimizdir. Sağlığımızın kıymetini daha iyi anladığımız bu günlerde, sizler de çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler verin."

Dyt. Tanoğlu, kilo almadan sağlıklı bir şekilde bayram geçirmek için şu önerilerde bulundu: