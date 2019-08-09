Bayram alışverişinizde rehberlik yapmamızı ister misiniz?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala; hem şık, hem de tatil konforunu sağlayacak doğru parçaları bulmanız önemli. Bu yüzden bu stil önerilerimize bakmadan alışverişinizi yapmayın derim.

• Beyaz renkten vazgeçmeyin. Beyaz bir denim şort veya pantolon hem sade, hem şık olmanız için en trend parçaların başında. Üzerine bir gömlek veya bluzla hem gündüz hem gece şıklığına eşlik edecektir.

• Fırfır detaylı bluz ve elbiseler hem yaz akşamlarının en trend parçalarından hem de sizi olduğundan daha gösterişli gösterecektir.

• Metalik renkler ve parçalar bir elbisede veya bluzda küçük detaylarda bile sizi ışıl ışıl gösterecektir.

• Çiçek desenler, yazın en vazgeçilmez trendlerinden. Bayramda hem cıvıl cıvıl, hem de renkli bir görünüm için çiçekli desenler sizin yardımcınız olacaktır.

• Pembe ve fuşya renk bavulunuzdaki küçük bir parça bile olsa mutlaka bulunsun. Bir fular bile sizi farklı gösterecektir.

• Şort artık sadece spor yaparken tercih edilen bir parça olmaktan çıktı. Denim kumaştan her çeşit kumaşa, şort hem gündüz hem gece bayramda sportif görünmek isteyenler ve konforuna düşkün hanımların en top parçası.

Haber: Sevcan BÜYÜKTURGAY