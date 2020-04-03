Bayat ekmekle yapabileceğiniz 5 lezzetli yemek

Mutfakta israfı önlemenin en önemli yollarından biri de bayat ekmekleri değerlendirmektir. Ekmeğin çok kıymetli olduğu şu günlerde bayat ekmekle yapılan yemek tarifleri araştırılıyor. Hem salatalarınızda hem çorbalarınızda hem de yemeklerinizde evinizdeki bayat ekmekleri değerlendirebilirsiniz. İşte evde bulunan basit malzemelerle sofranıza lezzet katacak bayat ekmekle yapabileceğiniz yemek çeşitleri…

Mantı hamurunda bayat ekmekleri kullanabileceğiniz nohutlu mantı yemeğini deneyebilirsiniz.

Baharat, köfte ve bayat ekmek üçlüsünü bir araya getiren bayat ekmekli içli köfte mantısı tam sofranıza layık.

Ekmeklerin içleri oyularak yapılan ekmekte kuzu kebabı, et sevenler için lezzet şöleni olacaktır.

Ekmek sadece et yemeklerine değil sebzelere de çok yakışıyor. Börülceli ekmek tarifi için börülce, 5 dilim ekmek, sarımsak, tereyağı, tuz ve karabiber yeterli. Haşlanan börülceler ekmeklerin üzerine eklendiğinde tereyağı ile damak zevkinizi şenlendirecek.

Sucuklu ve peynirli bayat ekmek köftesi, yapımı kolay lezzeti güzel olan pratik lezzetlerden biridir.

Bu yemek çeşitlerinin detaylı tarifleri için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün yemek tariflerine bakabilirsiniz.