Bayat ekmekle yapabileceğiniz 5 kahvaltı çeşidi
Stok yapılan ekmekler, evde yapılan ekmekler derken ekmekler birikmeye başladı. Biberli ekmekten yumurtalı ekmeğe kadar işte bayat ekmeklerle yapabileceğiniz kahvaltı çeşitleri…
Biberli ekmek ve yumurtalı ekmek tarifleri kahvaltılarda sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Bir de yanına domatesli ve peynirli çeşitleri olunca çayın tadı mükemmel oluyor. İşte evde bayat ekmeklerinizle yapabileceğiniz bayat ekmek tarifleri…
Biberli ekmek
Yumurtalı ekmek
Peynir ve kaşarlı ekmek
Zeytinli ekmek
Domatesli ekmek