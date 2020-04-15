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  3. Bayat ekmekle yapabileceğiniz 5 kahvaltı çeşidi

Bayat ekmekle yapabileceğiniz 5 kahvaltı çeşidi

Bayat ekmekle yapabileceğiniz 5 kahvaltı çeşidi

Stok yapılan ekmekler, evde yapılan ekmekler derken ekmekler birikmeye başladı. Biberli ekmekten yumurtalı ekmeğe kadar işte bayat ekmeklerle yapabileceğiniz kahvaltı çeşitleri…

Biberli ekmek ve yumurtalı ekmek tarifleri kahvaltılarda sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Bir de yanına domatesli ve peynirli çeşitleri olunca çayın tadı mükemmel oluyor. İşte evde bayat ekmeklerinizle yapabileceğiniz bayat ekmek tarifleri…

Biberli ekmek

Yumurtalı ekmek

Peynir ve kaşarlı ekmek

Zeytinli ekmek

Domatesli ekmek


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