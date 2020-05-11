Başkaları tarafından nasıl görünüyorsunuz? İşte seçtiğiniz cevaba göre kişilik testi

Karakterleri anlamaya yardımcı olan kişilik testleri ilgiyle takip ediliyor. Psikolojide birçok şeyin anlamı kişinin benliğini tanımasına yardımcı oluyor. Takı gibi moda aksesuarı kişinin sosyal kimliğini betimler. Takı ve satış üzerine hazırladığımız testte verdiğiniz cevaplar başkaları tarafından nasıl görünmek istendiğinizi anlatır. Japonya'da 4 milyon satan Kokoloji kitabında yer alan senaryoda verilen cevaplar sizin olaylara bakış açınızı yansıtıyor. Başkaları tarafından nasıl göründüğünüzü merak ediyorsanız bu hikâye tam size göre. İşte kendinizi keşfetmenizi sağlayan kişilik testi…

Yaz festivalinde tenteler ve tezgâhlardan bağrışarak malları satmaya çalışan satıcılar… Masalar dolusu tahta oyuncaklar, el işleri, yağlıboya tablolar, gümüş takılar ve diğer şeyler dolaşanların gözüne takılıyor, bir süre bakmak için duruyorlar. Her şey elle yapıldığı için hiçbirinin eşi yok ve bu da akla bir tezgâhta hayatta bir kere rastlanacak bir hazine olma ihtimalini getiriyor. Her kaliteden eşya almak mümkün. Satıcılar renkli kişilikleri ve görüntüleri ile maceraya bir vitrin alışverişinde asla bulunamayan bir boyut katıyorlar. Sahne hazır, neden biraz durup neler var diye bakmıyoruz?

1. Kendi el işiniz olan takıları satmak için bir masa açtınız. Masaya kaç çeşit mal koyarsanız?

2. Birisi masanıza gelip mallarınıza bakıyor ama bir süre sonra hiçbir şey almadan uzaklaşıyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz?

3. Bir başka müşteri geliyor ve tasarımlarınızdan birisiyle çok ilgileniyor. O parçanın koleksiyonunuzun en iyi parçası olduğuna inanıyorsunuz. Alması için nasıl bir pazarlama tekniği uygularsınız?

4. Artık kapatma saati geldi. Satışları nasıl buldunuz?

SONUÇLAR

Takı gibi moda aksesuarı kişinin sosyal kimliğini betimler. Elinizle yaptığınız takılar bu kişisel betimlemeyi ve belirginliği daha da derinleştirir. Bu senaryoda verdiğiniz cevaplar başkaları tarafından nasıl görünmek istendiğinizi anlatır.

1. Sattığınız takıların çeşitliliği farklı durumlarda taktığınız sosyal maskeleri betimler. Bu maskeler arkadaşlarınızın, patronunuzun ve eşinizin önünde taktıklarınızdır. Sayı ne kadar fazlaysa sosyal hayatınız da o kadar karmaşıktır.

2. Giden müşterinin arkasından hissettikleriniz bir kalp kırıklığı ya da reddedilme sonrası hissettiklerinize benzer. Yanlış bir şey yaptığınızı mı düşündünüz? (Acaba nasıl beğenmediler) omuzunuzu silkip işinize devam mı ettiniz(Hiç sorun değil ortalık insan kaynıyor) yoksa hemen eleştirmeye mi başladınız (Takı masadan fırlayıp burunlarını ısırsa bile kaliteli işçilik olduğunu anlamaz bunlar)?

3. En kıymetli parçanız hakkında söyledikleriniz kendinizin güçlü olduğuna inandığınız yanlarınız ve sizin onları başkalarına anlatma şeklini gösterir. Mütevazı bir tavırla geri çekilip kararı onlara mı bıraktınız, hiç susmadan ne kadar güzel olduğunu mu kafalarına taktınız, yoksa fiyatı indirmeyi mi teklif ettiniz? Kendinizi ucuza satmamaya dikkat edin.

4. Günlük satış bilançonuz sizin sosyal başarılarınızın bir değerlendirmesidir. Bütün takıları sattıklarını söyleyenlerin kendilerine güven konusunda hiç sorunları yoktur. Küstah davranarak insanları korkutmamaya çalışın. Kötü bir gün geçirdiğinizi söylediyseniz kendinize bu kadar acımasız davranmayın, müşteriler kuşkunun kokusunu bir kilometreden alırlar. Ortalama düzeyde satış yaptığınızı söylediyseniz, siz dünyadaki gerçek yerinizi değerinizden ödün vermeden bilebilen birisiniz ve bu iş bir iş dalında uzun vadede başarı getiren bir özelliktir.